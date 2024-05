Tuchel kipiał z wściekłości, a za chwilę takie sceny. Wszystko nagrali [WIDEO]

Bayer Monachium odpadł z Ligi Mistrzów po porażce 1:2 z Realem Madryt, chociaż do 88. minuty spotkania prowadził. W samej końcówce nie zabrakło również kontrowersji, ponieważ Szymon Marciniak odgwizdał spalonego Bayernu w sytuacji, po której padła bramka. Oczywiście arbiter nie mógł skorzystać z pomocy VAR-u ponieważ pośpieszył się z decyzją. To wywołało ogromną złość na ławce monachijczyków.

Thomas Tuchel nie mógł wytrzymać. Uspokoił się dopiero, jak spotkał legendę

Po decyzji Szymona Marciniaka przy linii bocznej szalał Thomas Tuchel. Niemiec wychodził z siebie, krzyczał, skakał i łapał się za głowę, nie mogąc uwierzyć w gwizdek polskiego sędziego. W związku z tym zobaczył jeszcze żółtą kartkę, a po końcowym gwizdku opuszczał boisko rozsierdzony.

- To jest absolutna katastrofa. Naruszenie wszelkich zasad. Te są takie, że akcja musi być dograna do końca i tyle. Sędzia liniowy popełnił pierwszy błąd, a następnie główny poszedł w jego ślady, bo nie musiał jeszcze wtedy używać gwizdka - mówił po spotkaniu niemiecki szkoleniowiec. Podczas wywiadu daleko było mu do spokoju.

Dopiero długo po końcowym gwizdku Tuchel był w stanie nieco stonować emocje, a widać było to szczególnie przy spotkaniu w tunelach stadionu. Tam trener Bayernu wpadł na prezydenta Realu Madryt Florentino Pereza, a obaj panowie bardzo ciepło się przywitali. Hiszpański biznesmen objął trenera rywali, poklepał go po twarzy i podziękował za spotkanie. Obaj byli wyraźnie zadowoleni.

"Uwaga. Szczery i pełen miłości uścisk pomiędzy Florentino Perezem a Thomasem Tuchelem" - napisano na profilu El Chiringuito TV, gdzie udostępniono nagranie ze spotkania Hiszpana z Niemcem. Gdyby nie fakt, że Carlo Ancelotti przedłużył kontrakt z Realem, to z pewnością Hiszpanie rozpoczęliby plotki na temat ewentualnej przyszłości Tuchela w Madrycie.

Real Madryt w finale Ligi Mistrzów zmierzy się z Borussią Dortmund, a spotkanie zaplanowano na 1 czerwca na legendarnym Wembley w Londynie.