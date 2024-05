Hajto nie pozwolił skończyć programu po meczu LM. Tego jeszcze nie było [WIDEO]

Real Madryt wygrał z Bayernem Monachium 2:1 w drugim spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów i awansował do finału prestiżowych rozgrywek. Powoli zbliża się koniec elitarnej Ligi Mistrzów, jaką znamy, ponieważ ta przejdzie ogromną reformę, a do tego w Polsce dojdzie do zmiany nadawcy telewizyjnego. Z tej okazji Tomasz Hajto dostał specjalne zadanie od władz Polsatu Sport.

Specjalne zadanie Tomasza Hajto w studiu Ligi Mistrzów. Tego jeszcze nie było. "Zostałem oddelegowany"

Od kilku miesięcy wiadomo, że po sześciu latach telewizja Polsat straci prawa do pokazywania Ligi Mistrzów, a ta od sezonu 2024/25 ponownie zagości w Canal+ Sport. Oznacza to oczywiście, że środowy półfinał był przedostatnim spotkaniem elitarnych rozgrywek w Polsacie, a wielu dziennikarzy pożegna się z nadawcą.

Jedną z takich osób będzie Paulina Chylewska, która od lat prowadzi studia przed i pomeczowe. Media od miesięcy spekulowały, że po latach spędzonych w Polsacie powróci ona do TVP, gdzie pracowała ponad 20 lat. Teraz zostało to potwierdzone po spotkaniu Realu z Bayernem, a dokonał tego Tomasz Hajto. Nie zdradził tego wprost, ale zdobył się na nietypowe podziękowania na antenie.

- Panowie, bardzo pięknie dziękuje - zaczęła Chylewska na koniec programu. - Jeszcze nie - przerwał jej Hajto. - Muszę cię poprosić na środek. To jest taka potężna niespodzianka. Zostałem oddelegowany. Chciałem ci podziękować za te siedem lat pracy w Polsacie. Wszystkiego najlepszego, od wszystkich pracowników i całego sztabu. Na tę okazję specjalny krawat ubrałem i życzymy ci powodzenia w nowej pracy - mówił były reprezentant Polski i wręczył koleżance bukiet kwiatów.

Najwyraźniej Paulina Chylewska nie poprowadzi już studia z finału pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund, więc środa 8 maja była dla niej ostatnim dniem pracy przy Lidze Mistrzów w Polsacie. Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście powróci do TVP. Mało osób wie jednak, że jej mężem jest inny znany dziennikarz Marcin Feddek, który właśnie zamienił Polsat na Telewizję Polską i być może żona pójdzie jego śladami.