Real porwał piłkarski świat. Eksperci są zgodni. "Obłęd"

Real Madryt w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów zremisował z Bayernem Monachium 2:2. Środowy rewanż na Santiago Bernabeu miał dostarczyć kibicom wielu wrażeń. I nie można powiedzieć, aby tak się nie stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

Real Madryt znów dokonał cudu w Lidze Mistrzów. Eksperci komentują

Gdy w 68. minucie bramkę zdobył Alphonso Davies, Bayern był bardzo blisko finału. Real przez bardzo długi czas nie był w stanie pokonać świetnie dysponowanego Manuela Neuera. Aż w 88. minucie Niemiec popełnił prosty błąd, który bezlitośnie wykorzystał Joselu. Ten sam zawodnik trzy minuty później trafił po raz drugi i dał gospodarzom awans do finału.

Wyczyn Realu był szeroko komentowany w mediach społecznościowych przez ekspertów i dziennikarzy. "Real Madryt i Manchester City to bezwzględnie dwie najlepsze drużyny w Europie w tym sezonie. Finał bez żadnej z nich byłby lekko smutny. A już w ogóle nie lubię finałów z drużynami z jednej ligi" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Real Madryt przetrwałby nawet atak atomowy" - dodał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

"Bernabeu jest najgorszym stadionem, gdy trzeba bronić korzystnego wyniku, a oni gonią. Ale to, co tam się dzieje, gdy wyrównają i idą po zwycięstwo, to już jest obłęd i rzecz nie do okiełznania dla rywali. Nie ma przypadków, że to się cyklicznie powtarza. Wybitny piłkarze, plus klimat na stadionie. No i przeciwnik ugotowany" - podsumował Mateusz Święcicki z Eleven Sports.

"Na miejscu Realu wycofałbym się z projektu Superligi. Po co ryzykować, że czar pryśnie?" - skwitował Łukasz Grabowski, przypominając poprzednie spotkania LM rozstrzygane przez Real w samych końcówkach.

"Końcówkę meczu między Realem a Bayerem Leverkusen to bym sobie teraz najbardziej chciał obejrzeć" - napisał Mateusz Rokuszewski z Canal+Sport, nawiązując do tego, że nowi mistrzowie Niemiec również bardzo często trafiają w ostatnich minutach.

"To się bez dramatu i kontrowersji nie mogło obejść. Ale jednak Real! Brawa" - zatweetował Leszek Orłowski z Canal+Sport.

"Znakomity mecz Bayernu. Niemal do końca. Sęk w tym, że dziś po drugiej stronie byli bogowie, Real Madryt. Wspaniałe starcie. Gratulacje dla obu stron" - docenił oba zespoły Rafał Wolski z Viaplay Sport.

Bayern Monachium znów w piekle. Przypominają legendarny mecz

"Mają w tym doświadczenie. Jakoś to przełkną" - skomentował Michał Majewski, załączając zdjęcie ze słynnego finału Ligi Mistrzów w sezonie 1998/99. W nim Bayern przegrał 1:2 z Manchesterem United po dwóch golach straconych w doliczonym czasie gry.

"W Bayernie nikt nie wyciągnął wniosków z finału z 1999 roku. No i mają powtórkę z rozrywki. A Real jest obłędny, po prostu niemożliwy" - zauważył Jacek Kurowski z TVP Sport.

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund zostanie rozegrany 1 czerwca na Wembley.