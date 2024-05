Mbappe w sekundę zakończył wywiad. Wystarczyło jedno pytanie. I ta reakcja [WIDEO]

We wtorek o godzinie 21:00 odbył się rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Borussią Dortmund. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się ekipa z Dortmundu, która wygrała 1:0. Wydawało się, że zespół Luisa Enrique odrobi straty, grając u siebie. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Borussia ponownie wygrała 1:0 i awansowała do finału. Decydującego gola strzelił Mats Hummels.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kylian Mbappe został zapytany o Real Madryt

Po zakończeniu meczu z dziennikarzami rozmawiał Kylian Mbappe. W pewnym momencie Francuz został zapytany, czy będzie kibicował Realowi Madryt w drugim półfinałowym starciu przeciwko Bayernowi Monachium (środa 21:00). Jego reakcja na to pytanie mówiła sama za siebie. Napastnik uniknął odpowiedzi i odszedł od dziennikarzy, kończąc tym samym wywiad.

Od pewnego czasu wiadomo, że Mbappe nie przedłuży wygasającego latem kontraktu z PSG i odejdzie z klubu. Wydaje się niemal pewne, że trafi właśnie do Realu Madryt. "Real Madryt i Mbappe rozwiązali już pozostałe kwestie, aby sfinalizować kontrakt, który podpisze latem i dołączy do Madrytu na pięć sezonów" - przekazało niedawno "AS". Napastnik po meczu z Borussią został również zapytany o to, czy był to jego ostatni mecz w Lidze Mistrzów w PSG. - W tym sezonie na pewno - odparł krótko. Mbappe nie krył również rozczarowania z powodu kolejnej klęski w Lidze Mistrzów. W ciągu siedmiu sezonów nie sięgnął po to trofeum i tylko raz był w finale.

PSG może teraz skupić się na zakończeniu sezonu Ligue 1. Ekipa z Paryża ma już jednak zapewnione 12. w historii mistrzostwo Francji. Po 31 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 70 punktów. Kolejny mecz rozegra w niedzielę o godzinie 21:00. Tego dnia zmierzy się z Toulousą.

Kylian Mbappe jest piłkarzem PSG od 2018 roku. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 46 meczów, w których strzelił 43 gole i zaliczył 10 asyst.