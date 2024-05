PSG okradzione w półfinale LM! Sędzia wydał wyrok. "Poważny błąd"

Była druga minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy rewanżowego starcia półfinałowego Ligi Mistrzów: PSG - Borussia Dortmund. Właśnie wtedy w polu karnym starli się Nico Schlotterbeck pociągnął za koszulkę Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor upadł na murawę. Sędzia Daniele Orsato nie podyktował jednak rzutu karnego. Nie zdecydował się nawet obejrzeć sytuacji na powtórce.

PSG należał się rzut karny? Sędzia międzynarodowy zabrał głos

Na temat tej sytuacji wypowiedział się Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy.

- To nie było czytelne dla wszystkich. Wziąłbym pod uwagę dynamikę całej akcji. Mbappe wyprzedza rywala w pełnym sprincie, a ten go szarpie. W zasadzie mówimy nawet o przytrzymywaniu. Podyktowałbym w tej sytuacji rzut karny i to nawet z czerwoną kartką dla obrońcy. Mbappe stracił równowagę i nie zakończył przez to akcji w taki sposób, jakby chciał - powiedział Marcin Borski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Pochwalił też arbitra za wcześniejszą pracę w tym pojedynku.

- Widać klasę sędziego, który potrafił zapanować nad emocjami w tak trudnym meczu. Z wyczuciem interpretował przepisy i dobrze zarządzał kartkami. I paradoksalnie w samej końcówce popełnił poważny błąd. Widocznie sędziowie VAR i sam Orsato uznali, że cała sytuacja nie kwalifikuje się do podyktowania rzutu karnego - dodał Marcin Borski.

