Ostatni mecz w BVB w finale Ligi Mistrzów! Lepiej nie dało się tego wymyślić

Borussia Dortmund w finale Ligi Mistrzów! We wtorek drużyna Edina Terzicia nie tylko obroniła zaliczkę z pierwszego spotkania na własnym stadionie, ale ograła Paris Saint-Germain na jego stadionie 1:0! Niemcy wygrali dwumecz 2:0 i to oni zagrają 1 czerwca na Wembley.

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Borussia Dortmund w finale LM. Marco Reus pożegna się tytułem?

Dla piłkarzy z Dortmundu to powrót do finału Ligi Mistrzów po ponad dekadzie przerwy. Ostatni raz dortmundczycy grali o tytuł w 2013 roku - wówczas przegrali z Bayernem Monachium.

Co ciekawe, 11 lat temu w finale grało dwóch piłkarzy z obecnego składu Borussii. Mowa o Matsie Hummelsie, który we wtorkowym półfinale zdobył gola oraz o Marco Reusie. "Marco Reus i Mats Hummels to jedyni gracze, którzy w drużynie Borussii Dortmund w 2013 roku dotarli do finału Ligi Mistrzów. Ponad dziesięć lat później wystąpią w kolejnym finale Ligi Mistrzów dla Dortmundu" - czytamy na profilu ESPN na platformie X.

Dla Marco Reusa finał Ligi Mistrzów będzie ostatnim meczem w karierze w barwach Borussii. Legenda tego klubu kilka dni temu ogłosiła odejście. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony. - Spędziłem tu ponad połowę mojego życia i cieszyłem się każdym dniem, choć oczywiście były też trudne momenty. Już teraz wiem, że będzie mi trudno się pożegnać na koniec sezonu - przyznał. Niemiec był zawodnikiem tej drużyny od 2012 roku! Idealnym zwieńczeniem przygody byłby triumf w Lidze Mistrzów.

Do finału Ligi Mistrzów zostały trzy tygodnie. O tym, kto będzie rywalem Borussii, dowiemy się w środę wieczorem. O awans walczą Real Madryt z Bayernem Monachium. Półfinał rozpocznie się o 21.00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.