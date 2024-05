Francuzi zmiażdżyli PSG. Oto największy przegrany. "Wszystko robił źle"

Chociaż Borussia Dortmund wygrała u siebie 1:0 przed tygodniem z PSG, to zdaniem wielu ekspertów i kibiców PSG przed własną publicznością miało odwrócić losy dwumeczu. Z Kylianem Mbappe i Ousmanem Dembele paryżanie mieli dokonać tego, co udało się w ćwierćfinale przeciwko FC Barcelonie. Tak się jednak nie stało. PSG u siebie przegrało 0:1 po golu Matsa Hummelsa i pożegnało się z Ligą Mistrzów.

Francuskie media bez litości dla PSG i Kyliana Mbappe. "Wszystko robił źle"

"Płomień zgasł" - ogłosił dziennik "L'Equipe" po kolejnym fiasku katarskiego projektu PSG w Lidze Mistrzów. "Stadion Parc de Princes został rozpalony przez kibiców podczas rozgrzewki, ale szybko został ugaszony przez nijaką grę piłkarzy ze stolicy, którzy przeszli obok meczu. Drugiego finału po 2020 (porażka 0:1 z Bayernem Monachium) nie będzie" - czytamy w artykule francuskiej gazety.

"L'Equipe" wskazywało, że świeżość i pewność siebie PSG powinny zrobić różnicę przeciwko piątej drużynie Bundesligi, ale nic z tego nie było widać na boisku. Nie zabrakło także wzmianki o Kylianie Mbappe.

"Nigdy nie podniesie uszatego pucharu z PSG. Kylian Mbappe nie ukończył misji z powodu nieustępliwej Borussii Dortmund, która doskonale go pilnowała, ale także z powodu swojej własnej winy, gdyż przez 180 minut wszystko robił źle" - tak dziennikarze podsumowali dokonania francuskiego napastnika w tym dwumeczu.

"Zwyczajna desperacja" - tak o meczu PSG napisało "Le Parisien". "PSG odpadło w półfinale Ligi Mistrzów. W dwóch meczach z Dortmundem Paryż nie zdobył bramki pomimo swoich gwiazdorskich napastników. Fiasko" - czytamy w tekście.

"Sen się skończył albo w ogóle go nie było. [...] Podobnie jak w Niemczech, tak i u siebie PSG nie rozegrało całego meczu Ligi Mistrzów, a grało z przerwami. To coś, co może irytować" - dodano w tekście francuskiego dziennika. "Linii ataku nie można było znaleźć w całym półfinale, a jego symbolem był niemy Kylian Mbappe" - dodano. Na koniec "Le Parisien" podsumowało, że PSG "jak zwykle" spróbuje swoich sił w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie.

"Koniec marzeń Paryża" - ogłosiło RMC Sport. "Marzenia dobiegły końca po pechowych czterech obiciach obramowania bramki" - dodano. Dalej francuskie radio pisało o "strasznym rozczarowaniu". "To był mecz, na który PSG musiało odpowiedzieć" - podkreślono. W tekście czytamy, że "nieśmiałe PSG zostało ukarane przez Dortmund".

Nie zabrakło także wzmianki o Kylianie Mbappe. Francuz odejdzie po sezonie z PSG, a RMC określa to mianem "bardzo gorzkiego zakończenia". "Mógł być wybawicielem całego klubu i bohaterem całego miasta, a na końcu przegapił mecz" - napisano.

Borussia Dortmund czeka na rywala w finale w Ligi Mistrzów

W finale, który zostanie rozegrany 1 czerwca na Wembley w Londynie, Borussia Dortmund zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Real Madryt - Bayern Monachium. Po pierwszym meczu jest remis 2:2. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w Madrycie w środę 8 maja o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.