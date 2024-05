To zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów. Sama esencja futbolu

Piłkarze Borussii Dortmund są największą sensacją tej edycji Ligi Mistrzów. Zespół, który nie będzie nawet na podium w Bundeslidze (dwie kolejki przed końcem ma siedem punktów straty do trzeciego VFB Stuttgart), we wtorkowy wieczór awansował do finału Champions League, sensacyjne eliminując jednego z głównych faworytów - PSG (dwa razy wygrał 1:0). A w poprzedniej rundzie wygrał dwumecz z Atletico Madryt.

To zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów. Trener Borussii to sama esencja futbolu

Drużynę BVB do finału poprowadził 41-letni trener Edin Terzić. W portalach społecznościowych furorę robi post złożony z dwóch zdjęć szkoleniowca. Mówi on więcej niż 1000 słów. Na jednym z nich jest Edin Terzić z 2012 roku. Wtedy oglądał mecz BVB w roli kibica, jak drużyna wygrała swoje ostatnie mistrzostwo Niemiec. Wtedy zespół prowadził Jurgen Klopp, obecnie trener Liverpoolu.

Na drugim zdjęciu jest Edin Terzić ze środowego meczu Ligi Mistrzów z PSG. Post do środy do godz. 7 rano polubiło blisko 7 tys. użytkowników, a ma on ponad 402 tys. wyświetleń.

W swojej drodze Terzić pracował w roli: szkoleniowca drużyn młodzieżowych, skauta, dyrektora technicznego i asystenta pierwszego trenera Borussii Dortmund. Pierwszym szkoleniowcem został po raz pierwszy w grudniu 2020 roku. Jego przygoda trwała jednak tylko pół roku. Potem Terzić był dyrektorem technicznym BVB, a w lipcu 2022 roku znów objął funkcję pierwszego trenera. W ubiegłym sezonie był blisko wielkiego sukcesu - jeszcze przed ostatnią kolejką Borussia Dortmund prowadziła w Bundeslidze, ale ostatecznie tytuł powędrował do Bayernu Monachium.

