PSG zakpiło z Borussii. W Dortmundzie nie zapomnieli. Nadeszła zemsta

Borussia Dortmund zadziwiła piłkarski świat kolejny raz w tej edycji Ligi Mistrzów. Najpierw uczyniła to w fazie grupowej, w której wyprzedziła PSG, AC Milan i Newcastle United. Następnie w ćwierćfinale, gdy wyeliminowała Atletico Madryt. Największą sensację BVB sprawiła w półfinale, gdy wyeliminowała gwiazdorskie PSG. Przed tygodniem Borussia wygrała 1:0 u siebie, a we wtorkowy wieczór powtórzyła ten wynik w Paryżu. Tym samym zwyciężyła w dwumeczu 2:0 i po 11 latach ponownie zagra w finale Ligi Mistrzów.

Po zapewnieniu awansu zapanowała ogromna radość w ekipie Borussii Dortmund, co także przeniosło się na media społecznościowe klubu. Wykorzystał to anglojęzyczny profil, który wbił szpilkę PSG, powracając do wydarzeń z początku 2020 roku.

Borussia Dortmund nie zapomniała tego PSG. Piłkarska zemsta po czterech latach

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 obie drużyny zmierzyły się w 1/8 finału. W pierwszym meczu Borussia wygrała u siebie 2:1 po dublecie Erlinga Haalanda. W rewanżu PSG wygrało 2:0 (w dwumeczu 3:2) i awansowało do ćwierćfinału.

Wtedy piłkarze z Paryża zapozowali do wspólnego zdjęcia, w którym ironizowali z cieszynki Haalanda. "I oddech" - napisano w marcu 2020 roku na profilu PSG. Borussia we wtorkowy wieczór zacytowała ten wpis z wszystko mówiącym dopiskiem. "Smakuje jak dobre wino" - czytamy po dokonaniu piłkarskiej zemsy przez niemiecki klub.

Dla Borussii Dortmund to trzeci w historii finał w Lidze Mistrzów. W sezonie 1996/1997 niemiecki klub sensacyjnie wygrał 3:1 z Juventusem. Z kolei w rozgrywkach 2012/2013 z Robertem Lewandowskim, Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim przegrał z Bayernem Monachium 1:2.

W finale, który zostanie rozegrany 1 czerwca na Wembley w Londynie, Borussia Dortmund zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Real Madryt - Bayern Monachium. Po pierwszym meczu jest remis 2:2. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w Madrycie w środę 8 maja o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.