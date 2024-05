Liga Mistrzów UEFA. O której grają PSG - Borussia? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

- W pierwszych meczach ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów i Borussia Dortmund, i Paris Saint-Germain były zmuszone odrabiać straty. Teraz w ich bezpośrednim starciu to BVB uda się na rewanż do Paryża z minimalną zaliczką. Wystarczył gol z 36. minuty, gdy Niclas Fuellkrug wykorzystał świetne podanie od Nico Schlotterbecka. W tym meczu goli powinno paść zdecydowanie więcej. Luis Enrique po kolejnych próbach graczy PSG tylko łapał się za głowę - tak dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard relacjonował pierwsze spotkanie półfinałowe.

PSG walczy o drugi finał w historii. Borussia chce powtórzyć wynik sprzed 11 lat

We wtorek Paris Saint-Germain zmierzy się z Borussią Dortmund w rewanżowym starciu, które zadecyduje o tym, kto zagra w wielkim finale rozgrywek na Wembley. Paryżanie w weekend nie rozgrywali ligowego meczu, zaś BVB gładko rozprawiła się z Augsburgiem. Wygrała aż 5:1, a gole zdobywali Youssoufa Moukoko (dwa trafienia), Donyell Malen, Felix Nmecha i Marco Reus.

Ten ostatni po sezonie żegna się z klubem i chciałby z przytupem zakończyć dortmundzki rozdział swojej kariery. Awans do finału byłby piękną klamrą jego kariery. W 2013 roku walczył z Borussią o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, ale musiał uznać wyższość Bayernu. W tym roku sytuacja może się powtórzyć i BVB ponownie może zagrać z monachijczykami. Wcześniej musi jednak pokonać PSG, a zespół Thomasa Tuchela wyeliminować Real Madryt.

Paryżanie są pewni mistrzostwa Francji i chcieliby w końcu zdobyć upragnioną Ligę Mistrzów. Najbliżej byli w 2020 roku. Dotarli wówczas do finału, ale w nim przegrali z... Bayernem Monachium. Borussia ma na swoim koncie jeden Puchar Europy. Wywalczyła go w 1997 roku.

PSG - Borussia Dortmund. Liga Mistrzów 2024. O której grają PSG - Borussia? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie PSG - Borussi Dortmund odbędzie się już we wtorek 7 maja o godzinie 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz na platformie Polsatu Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.