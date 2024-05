To koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy! Trzęsienie ziemi. Sensacyjne rozstrzygnięcia

Sezon 2023/2024 to ostatni rok Ligi Mistrzów jaką znamy. W nowych rozgrywkach zagra 36 drużyn, a nie 32, tak jak teraz. Nie będzie też podziału na grupy, a zamiast tego wszystkie zespoły znajdą się w jednej, wspólnej tabeli: tzw. fazie ligowej. Później dojdzie faza play-off dla drużyn, które w tabeli zajmą miejsca 9–24. Zwycięzcy tej fazy dołączą do drużyn, które uzyskają bezpośredni awans do 1/8 finału (zajmą w fazie ligowej miejsca 1-8). UEFA gwarantuje jeszcze większe emocje, ale czy rzeczywiście tak będzie? I kto zapisze się w historii, jako zwycięzca ostatniej edycji przed tak wielkimi zmianami? Zapraszamy do oglądania programu Sport.pl LIVE:

