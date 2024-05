Wielki sukces Borussii. Zagrała dla całego kraju. Premier League może zazdrościć

UEFA zdecydowała o zmianie formatu Ligi Mistrzów, w której w sezonie 2024/25 weźmie udział 36 zespołów. Europejska federacja od razu zdecydowała, że cztery najlepsze ligi na kontynencie otrzymają w prestiżowych rozgrywkach po cztery miejsca dla swoich klubów, a dwie najlepsze ligi w obecnym sezonie dostaną po jednym dodatkowym miejscu. Wcześniej zapewniła to sobie włoska Serie A, a teraz dołączyła do niej Bundesliga.

Ogromny sukces Bundesligi. Aż pięć klubów w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Po przyznaniu piątego miejsca Serie A o dodatkowy zespół w Lidze Mistrzów walczyły jeszcze Premier League, La Liga i Bundesliga. Dzięki wcześniejszemu odpadnięciu zespołów z Anglii i Hiszpanii, a także wynikom pierwszych półfinałów, przypadło ono właśnie Niemcom, którzy w tej fazie rozgrywek mają dwóch przedstawicieli.

Bayern Monachium zremisował we wtorek 2:2 z Realem Madryt, a Borussia Dortmund pokonała PSG 1:0, czym zapewniła krajowi odpowiednią liczbę punktów do rankingu UEFA. Obie niemieckie drużyny wciąż mogą jeszcze wygrać rozgrywki, podobnie jak Bayer Leverkusen, który walczy o triumf w Lidze Europy.

Po cztery zespoły w kolejnej edycji będą mieli Anglicy i Hiszpanie, a Niemcy i Włosi mają pewne pięć miejsc. Serie A może jeszcze wprowadzić kolejną drużynę do Ligi Mistrzów, pod warunkiem że Atalanta lub AS Roma wygrają Ligę Europy, ale nie zmieszczą się w czołowej piątce swojej ligi.

Niewykluczone, że Borussia Dortmund zwycięstwem z PSG sama zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Drużyna Edina Terzicia zajmuje właśnie piątą lokatę w Bundeslidze i jeśli nie wygra europejskiego pucharu, to właśnie dzięki temu znajdzie się w prestiżowych rozgrywkach również w sezonie 2024/25.

Obecnie do Ligi Mistrzów z Bundesligi wchodzą Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, VfB Stuttgart, RB Lipsk i właśnie Borussia Dortmund. Cztery z tych klubów są stałymi bywalcami europejskich pucharów, ale dla Stuttgartu będzie to powrót do elity po raz pierwszy od sezonu 2009/10. Klub z Badenii-Wirtembergii ostatni raz w fazie grupowej europejskich pucharów grał w rozgrywkach 2012/13, kiedy to odpadł z Ligi Europy w 1/8 finału.