Trener PSG reaguje na dramat piłkarza. "Nie mam dobrych wieści"

W środę Borussia Dortmund pokonała u siebie Paris Saint-Germain 1:0 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Decydujący moment spotkania miał miejsce w 36. minucie, kiedy po podaniu Nico Schlotterbecka bramkę zdobył Niclas Fuellkrug.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Królewski ma pretensje do dziennikarzy

Mistrzowie Francji, mimo że byli faworytem rywalizacji, nie potrafili odpowiedzieć na to trafienie. Najbliżej byli w drugiej połowie, kiedy w jednej akcji dwukrotnie trafili w słupek bramki Gregora Kobela. Porażka to jednak tylko część fatalnych wiadomości dla PSG.

Przy próbie zablokowania strzału Fuellkruga poważnie wyglądającej kontuzji kolana doznał Lucas Hernandez. Podstawowy obrońca PSG robił wiele, by pozostać na boisku, jednak ból był silniejszy i w 42. minucie zmienił go Lucas Beraldo.

- Nie mam dobrych wieści w tej sprawie. To nie wyglądało bardzo pozytywnie. Ale nasi lekarze muszą go przebadać i przeanalizować sytuację - powiedział po spotkaniu Luis Enrique w rozmowie z Canal+. Hernandez nienaturalnie skręcił lewe kolano, co przywołało najgorsze wspomnienia.

Enrique potwierdził kontuzję gwiazdy

22 listopada 2022 r., w trakcie pierwszego meczu mundialu w Katarze przeciwko Australii (4:1), Hernandez zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie, co wykluczyło go z gry na wiele miesięcy. Na MŚ, w których Francuzi dotarli do finału, Hernandez rozegrał raptem 13 minut.

Francuz stracił resztę poprzedniego sezonu, a latem odszedł z Bayernu Monachium. Hernandez przygotował się na start obecnych rozgrywek, już w barwach PSG. I był podstawowym obrońcą w drużynie Enrique.

W obecnym sezonie Hernandez rozegrał łącznie 41 meczów, w których strzelił dwa gole i miał dwie asysty. PSG zapłaciło za 28-latka około 40 mln euro. Wcześniej Hernandez grał nie tylko w Bayernie, ale też w Atletico Madryt.

Hernandez to 37-krotny reprezentant Francji. W 2018 r. został mistrzem świata, a trzy lata później wygrał też Ligę Narodów UEFA.