PSG wyjechało ze stadionu bez Mbappe. Francuzi ujawnili powód

Paris Saint-Germain przystępowało do tego meczu po ligowym remisie 3:3 z Le Havre. Borussia Dortmund z kolei w spotkaniu poprzedzającym środowe starcie z PSG, przegrała 1:4 z RB Lipsk. Niemiecka drużyna nie była faworytem w tym meczu, ale mimo to nie zamierzała czekać na rywali i od początku ruszyła do ataku. Ich starania przyniosły efekt w 36. minucie, kiedy Niclas Fullkrug wpakował piłkę do siatki i wyprowadził zespół z Dortmundu na jednobramkowe prowadzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

Po zmianie stron paryżanie próbowali odrobić straty, ale poza odważniejszymi próbami, nie przyniosło to pozytywnego skutku. Ostatecznie, wynik spotkanie nie zmienił się i to piłkarze Borussii cieszyli się po ostatnim gwizdku.

Paris Saint-Germain wyjechała autobusem ze stadionu bez Kyliana Mbappe. Oto powód

Porażka 0:1 z Borussią Dortmund nie była dla PSG jedynym zmartwieniem. Po zakończonym spotkaniu media obiegła informacja, że francuska drużyna wyjechała autobusem ze stadionu bez swojej największej gwiazdy, czyli Kyliana Mbappe. Więcej informacji na ten temat przekazał portal lefigaro.fr. Według źródła, 25-letni napastnik został wezwany na kontrolę antydopingową i aby zaoszczędzić czas PSG odjechało bez niego na lotnisko. Dopiero po jej przejściu Mbappe udał się prywatnym samochodem i dołączył do reszty drużyny.

Kylian Mbappe rozegrał całe spotkanie w meczu z Borussią Dortmund. W tym sezonie łącznie wystąpił w 45 meczach, w których strzelił 43 gole i zanotował 10 asyst.

Rewanżowe spotkanie między PSG a Borussią Dortmund odbędzie się we wtorek 7 maja o godz. 21 na Parc des Princes. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.