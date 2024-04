Do końca tegorocznej edycji Ligi Mistrzów pozostało już tylko pięć spotkań. Po niezwykle emocjonujących ćwierćfinałach do następnego etapu awansowały: Borussia Dortmund, PSG, Bayern Monachium oraz Real Madryt. Piłkarze Carlo Ancelottiego mieli zdecydowanie najtrudniejsze zadanie, gdyż dopiero po rzutach karnych pokonali obrońcę tytułu Manchester City. Przed nimi zatem doskonała okazja, aby odzyskać utracone w ubiegłym sezonie trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki jest nakręcony. Będzie chciał sam wygrać mecz

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać Bayern - Real Madryt?

Real Madryt zmierzy się we wtorek z Bayernem Monachium. Dla obu ekip jest to idealny moment na rozegranie tego starcia, gdyż znajdują się w świetnej formie. Piłkarze Thomasa Tuchela nie przegrali od pięciu spotkań, a w ćwierćfinale niespodziewanie wyeliminowali faworyzowany Arsenal. Ich najbliżsi rywale mają za to nieco dłuższą serię, ponieważ ostatni raz polegli... w styczniu, kiedy po dogrywce musieli uznać wyższość Atletico Madryt w 1/8 finału Pucharu Króla.

Dodatkowo Real po wyeliminowaniu Manchesteru City w dramatycznych okolicznościach zwyciężył ostatnio El Clasico, gdy w doliczonym czasie gry Jude Bellingham pokonał Marca-Andre ter Stegena, i nie ma żadnych wątpliwości, że jest faworytem tego spotkania. Carlo Ancelotti dał nawet w piątek odpocząć podstawowym piłkarzom, a mimo to rezerwowi pokazali klasę i pokonali Real Sociedad po trafieniu Ardy Gulera.

Jak dotąd Bayern mierzył się z Realem aż 27 razy, z czego 24 w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ubiegłe lata nie były dla niego jednak zbyt udane, ponieważ przegrał cztery z sześciu spotkań, natomiast ostatnio w półfinale LM 2018 na Santiago Bernabeu padł remis 2:2.

Bayern - Real Madryt. Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Liga Mistrzów 2024. O której grają Bayern - Real? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Spotkanie Bayern - Real Madryt odbędzie się już we wtorek 30 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz na platformie Polsatu Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.