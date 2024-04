Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Gdzie transmisja meczu Bayern - Real? [STREAM, WYNIKI]

Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. W grze o zwycięstwo w tych prestiżowych rozgrywkach zostały już jedynie cztery drużyny. W tym tygodniu czekają nas kolejne wielkie emocje, ponieważ odbędą się pierwsze mecze półfinałowe.

Półfinały Ligi Mistrzów. Bayern Monachium - Real Madryt. Transmisja

We wtorek Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt. Dla ekipy z Niemiec będzie to bardzo ważne spotkanie i szansa na uratowanie sezonu. Drużyna odpadła już Pucharu Niemiec i przegrała również walkę o krajowe mistrzostwo z Bayerem Leverkusen. Oznacza to, że jedynym trofeum, które może zdobyć, jest właśnie Liga Mistrzów.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Real Madryt jest w zupełnie innej sytuacji. Ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego wygrała Superpuchar Hiszpanii i wydaje się, że nic nie przeszkodzi jej w zdobyciu również mistrzostwa kraju. Obecnie jest liderem tabeli z dorobkiem 84 punktów. Ponadto jest w bardzo dobrej dyspozycji. Ostatni raz przegrała w styczniu w meczu 1/8 finału Pucharu Króla z Atletico Madryt (2:4 po dogrywce).

Obie ekipy bardzo często grały ze sobą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Do tej pory mierzyły się aż 24 razy. Ostatnie spotkania nie układały się jednak po myśli Bayernu. Real wygrał sześć z siedmiu minionych starć. Po raz ostatni dwumecz miał miejsce w półfinale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Wówczas lepsza okazała się ekipa z Madrytu (2:1, 2:2).

Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Real Madryt. Gdzie oglądać? [Transmisja tv, wyniki na żywo]

Spotkanie Bayernu Monachium z Realem Madryt odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00 w Monachium. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 1. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.