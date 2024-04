Ekspert reaguje na sensacyjne wieści ws. Marciniaka. "Jest taka możliwość"

Przed nami decydujące mecze Ligi Mistrzów w tym sezonie. W pierwszym półfinale Bayern Monachium będzie rywalizować z Realem Madryt, a w drugim dwumeczu czeka nas rywalizacja między Paris Saint-Germain a Borussią Dortmund. Mecz Bayernu z Realem poprowadzi Francuz Clement Turpin, a za spotkanie PSG z BVB będzie odpowiadać Anglik Anthony Taylor. W związku z tym pojawia się pytanie - czy Szymon Marciniak jeszcze będzie sędziować jakiś mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie?

REKLAMA

Zobacz wideo PZPN spełnił prośbę Michała Probierza. "Dokumenty są analizowane"

Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy poinformował na łamach TVP Sport, że Marciniak jest faworytem do poprowadzenia rewanżowego spotkania między Realem Madryt a Bayernem Monachium. Obecnie za pierwszy wybór UEFA do prowadzenia finału Ligi Mistrzów uchodzi Taylor, natomiast do roli rezerwowego wyznaczono Holendra Danny'ego Makkelie. "Szanse na to, że Marciniak jeszcze posędziuje w LM, z około 33,3 procent, wzrosły do około 90 procent" - pisał Rostkowski.

Marciniak poprowadził już 38 spotkań w tym sezonie, w tym 26 w rozgrywkach Ekstraklasy. W europejskich pucharach Marciniak był rozjemcą m.in. przy okazji meczów Atletico Madryt z Interem Mediolan (2:1, 5:3 po karnych) w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Romy z Milanem (2:1) w ćwierćfinale Ligi Europy czy w spotkaniu Manchesteru City z Fluminense (4:0) w finale Klubowych Mistrzostw Świata.

Marciniak z drugim finałem LM z rzędu? "To mało prawdopodobne, ale..."

Rostkowski rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" na temat Marciniaka i wyborów sędziowskich w wykonaniu UEFA. Skąd nominacja Taylora na finał Ligi Mistrzów na Wembley? - Nominacja dla Taylora to dowód kryzysu kadrowego, jaki ma UEFA. Drugi rok z rzędu sędzia, który jest upatrywany w roli głównego kandydata do prowadzenia finału, sędziował ćwierćfinał i będzie teraz sędziował półfinał, co w przeszłości zdarzało się bardzo rzadko. Wyobraźmy sobie, że Anglikowi przydarzy się w tym meczu jakaś duża wpadka, wtedy UEFA miałaby problem - powiedział.

Istnieje więc szansa na to, że Marciniak mógłby poprowadzić finał Ligi Mistrzów w drugim sezonie z rzędu. - Jest to mało prawdopodobne, ale czy taka możliwość istnieje? Oczywiście, że tak. To jednak zależy od sytuacji UEFA i od tego, jak będą się rozwijały mecze półfinałowe i jak w nich zaprezentują się sędziowie. Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby sędzia pracował dwa lata z rzędu przy wielkim finale, więc to by było coś historycznego. Na dziś to wariant czysto teoretyczny - dodał Rostkowski. Zdaniem eksperta poza Taylorem i Makkeliem UEFA może brać pod uwagę Slavko Vincicia ze Słowenii.

A jaka może być rola Marciniaka podczas Euro 2024? Czy polski sędzia może poprowadzić finał mistrzostw Europy? - Szansa, żeby Marciniak mógł sędziować finał Euro 2024, jest znikoma, natomiast ma duże szanse poprowadzić mecz otwarcia Niemcy - Szkocja. Co do kolejnych meczów, wszystko zależy od tego, jak będzie układać się turniej. I dla drużyn, i dla sędziów - podsumował Rostkowski.

Rewanżowe spotkanie Ligi Mistrzów między Bayernem Monachium a Realem Madryt, które być może poprowadzi Marciniak, odbędzie się w środę 8 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.