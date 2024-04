UEFA podjęła decyzję ws. rosyjskich drużyn. Scenariusz idealny dla Polski!

W trwającym sezonie dwie polskie drużyny awansowały do fazy grupowej europejskich pucharów. Raków Częstochowa zagrał w Lidze Europy, a Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Zdecydowanie lepiej spisali się wicemistrzowie Polski, którzy wyszli ze swojej grupy i odpadli po dwumeczu z Molde. Za to całkowicie zawiódł Lech Poznań, który odpadł już w eliminacjach do Ligi Konferencji po dwumeczu ze Spartakiem Trnawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek wszedł do świata Fame MMA. "To byłby obciach"

Rosjanie dalej poza Europą. Skorzysta mistrz Polski. Zagra w Lidze Mistrzów?

W poprzednim sezonie Raków Częstochowa grę w eliminacjach Ligi Mistrzów zaczynał już w I rundzie - w niej zmierzył się z Florą Tallinn. Zespół, który zostanie mistrzem Polski w tym roku, będzie miał ułatwione zadanie, bo start w eliminacjach zacznie dopiero od II rundy. Zauważył to na Twitterze Jan Sikorski, ekspert zajmujący się analizą rozstawień i współczynników w europejskich pucharach.

"Oficjalnie: kluby rosyjskie nie zagrają w europejskich pucharach w sezonie 2024/25. W związku z tym mistrz Polski zagra w eliminacjach LM od II rundy" - napisał.

I rzeczywiście. Na stronie UEFA widzimy, że zgodnie z decyzją komitetu wykonawczego europejskiej federacji, podjętą 18 kwietnia, rosyjskich drużyn znów zabraknie w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy.

Co start w II rundzie eliminacyjnej oznacza dla mistrza Polski? Nie tylko szybszą ścieżkę do fazy grupowej najważniejszych rozgrywek kontynentalnych, ale również niemal gwarancję udziału w europejskich pucharach. Wystarczy, że najlepszy polski klub wygra jeden dwumecz w całych kwalifikacjach, żeby wziął udział przynajmniej w Lidze Konferencji Europy.

Nowy format europejskich pucharów już wkrótce. Kto zagra w eliminacjach?

W najbliższym sezonie czekają nas liczne zmiany dotyczące rozgrywania europejskich pucharów. UEFA we wszystkich rozgrywkach wprowadzi tzw. system szwajcarski. Wszystkie drużyny, które awansują do turnieju finałowego, będą brać udział w jednej dużej fazie ligowej.

Na razie żaden polski klub nie zagwarantował sobie jeszcze udziału w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Gdyby sezon zakończył się po 29. kolejce, to mistrzem Polski zostałaby Jagiellonia Białystok, wicemistrzem Śląsk Wrocław, a brązowe medale otrzymaliby gracze Lecha Poznań. Pierwszego pucharowicza poznamy już niedługo - 2 maja odbędzie się finał Pucharu Polski pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków. Zwycięzca tych rozgrywek zagra w eliminacjach do Ligi Europy.