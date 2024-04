Zdecydowanie lepsze nastroje przed niedzielnym El Clasico mają kibice Realu. Ich drużyna w ligowej tabeli ma osiem punktów przewagi nad drugą Barceloną. W dodatku piłkarze z Madrytu sprawili niespodziankę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym po rzutach karnych pokonali faworyzowany Manchester City.

El Clasico dzisiaj. Gdzie oglądać Real - FC Barcelona? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Dzisiaj to Real Madryt weźmie na siebie rolę faworyta. Tym bardziej że nastroje wokół Barcelony znacząco się pogorszyły po porażce z PSG. Zespół Xaviego znajdował się po meczu w Paryżu oraz udanym początku spotkania rewanżowego w doskonałej sytuacji - prowadził w dwumeczu aż dwoma golami. Wszystko zostało jednak zmarnowane przez Ronalda Araujo, który w 29. minucie dostał czerwoną kartkę. Barcelona straciła następnie cztery bramki, a postawę obrońcy w pomeczowej rozmowie skrytykował Ilkay Guendogan.

Robert Lewandowski zapewnia, że o tej sytuacji w Barcelonie już nikt nie pamięta. Można się zastanawiać jak zmarnowana szansa na awans do półfinału Ligi Mistrzów, wpłynie na zespół, który w ostatnich tygodniach radził sobie naprawdę dobrze. Kapitan reprezentacji Polski uważa jednak, że on i jego drużyna są gotowi na wyzwanie, jakim jest Real. - FC Barcelona wygra ten mecz - stwierdził wprost.

Real Madryt - FC Barcelona. O której El Clasico? O której mecz Lewandowskiego? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ]

I choć to Real wydaje się faworytem tego spotkania, to nie można wykluczyć, że to Robert Lewandowski z kolegami będzie się ostatecznie cieszył ze zwycięstwa. Mecz Real Madryt - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę 21 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą kanały Canal+ oraz Eleven Sports 1. Konfrontację obu drużyn będzie można obejrzeć też na platformach internetowych obu stacji telewizyjnych. Zachęcamy do śledzenia tego starcia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.