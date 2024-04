Cash nie mógł sobie wymarzyć lepszego powrotu. Przyłożył, aż miło. "Bohater" [WIDEO]

Matty Cash doznał kontuzji w meczu reprezentacji Polski z Estonią i przez to ominął kilka meczów Aston Villi. Polak niedawno wyzdrowiał i usiadł na ławce spotkaniu przeciwko Arsenalowi. Następnie szkoleniowiec dał mu szansę gry od pierwszych minut w rewanżowym starciu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy przeciwko Lille.

Matty Cash z golem po kontuzji. Kapitalny występ reprezentanta Polski

Cash nie mógł wyobrazić sobie lepszego powrotu do gry. Pod koniec meczu obrońca przejął piłkę przed polem karnym i zdecydował się na strzał. Piłka odbiła się od zawodnika rywali i trafiła do siatki. Tym samym reprezentant Polski zdobył bramkę na 1:2 i do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna jest dogrywka (Aston Villa wygrała w pierwszym meczu 2:1). Poza Cashem gole w tym spotkaniu strzelali Yusuf Yazici i Benjamin Andre.

Matty Cash jest piłkarzem Aston Villi od 2020 roku. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem tego klubu. Do tej pory rozegrał łącznie 40 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski natomiast ma na koncie 15 spotkań i jedną bramkę.

W pierwszej połowie dogrywki częściej przy piłce utrzymywała się ekipa z Francji. Nie przynosiło to jednak żadnych efektów. Nieco groźniejsza była natomiast Aston Vila, która oddała dwa celne strzały. Finalnie po pierwszych 15 minutach kibice nie byli świadkami kolejnych goli i utrzymał się wynik 2:1 dla Lille.

Aston Villa po 33 kolejkach Premier League zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 63 punktów.