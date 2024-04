Niewiarygodne. To nie koniec dramatu FC Barcelony. UEFA wydała dotkliwy wyrok

FC Barcelona we wtorek odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W dwumeczu lepsze okazało się PSG. Wygrało 6:4 i to ono zmierzy się w półfinale z Borussią Dortmund. Katalończycy mocno wierzyli w awans zwłaszcza po pierwszym meczu na Parc des Princes, gdzie niespodziewanie wygrali 3:2. Wyjazd do Paryża sprzed tygodnia nie tylko im go nie zagwarantował, ale też nadszarpnął klubowe finanse.

FC Barcelona poza Ligą Mistrzów. Na odchodne dostała karę od UEFA. Tyle musi zapłacić

Wszystko przez zachowanie grupy kibiców, która wybrała się do Francji, by wspierać ekipę Xaviego. W trakcie meczu doszło do niemałego skandalu z nich udziałem. Jak informowaliśmy na Sport.pl, fani wykonywali małpie gesty i tzw. salut rzymski, kojarzący się z nazistowskim pozdrowieniem. Osoby te zostały zatrzymane przez francuską policję i usłyszały oskarżenia o "publicznej zniewadze o charakterze rasistowskim i gloryfikacji zbrodni wojennych".

W związku z tymi incydentami z udziałem katalońskim kibiców specjalne postępowanie wszczęła UEFA. To zakończyło się w czwartek. Komisja Odwoławcza postawiła trzy zarzuty: wyrządzanie szkód, odpalanie sztucznych ogni i zachowanie rasistowskie i za każdy z nich nałożyła na FC Barcelonę kary finansowe o łącznej wysokości 32 tys. euro.

Kibice FC Barcelony znów nagrabili. Jest kara dla klubu

Poza tym klub w ciągu najbliższych 30 dni ma skontaktować się z władzami PSG w celu naprawiania szkód na stadionie. Chodzi przede wszystkim o uszkodzone fotele. Ponadto kibice FC Barcelony otrzymali zakaz wstępu na kolejny mecz wyjazdowy w rozgrywkach organizowanych przez UEFA, ale w tym wypadku wykonanie kary zostanie zawieszone na jeden rok.

Do niepokojących scen doszło także przed rewanżowym meczem z PSG w Barcelonie. Fani śpiewali wówczas haniebną przyśpiewkę pod adresem piłkarza Realu Viniciusa Juniora, skandowali nienawistne hasła w kierunku Ousmane'a Dembele (latem przeniósł się z FC Barcelony do PSG) i spalili koszulkę z jego nazwiskiem.