Asystent Ancelottiego się wygadał. Tak Real wygrał rzuty karne. "Zna go na wylot"

Do samego końca nie było wiadomo, kto uzupełni skład półfinałów Ligi Mistrzów sezonie 2023/2024. We wtorek awans wywalczyła Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. Dobę później dołączył do nich Bayern Monachium, ale na czwartą ekipę trzeba było poczekać, bo rozstrzygnąć musiały rzuty karne. Te lepiej wykonywali gracze Realu Madryt, którzy wyeliminowali obrońców tytułu Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki i reprezentacja - połączenie nierozerwalne? "To wielka duma"

To nie on miał być bohaterem Realu. Sztab zdradził kulisy "jedenastek"

"Królewscy" zaczęli od pudła Luki Modricia, ale jeszcze gorszymi uderzeniami popisali się Bernardo Silva i Mateo Kovacić. Pozostali gracze Realu - Jude Bellingham, Lucas Vasquez, Nacho Fernandez i Antonio Rudiger - pewnie trafili do siatki. Niemiec jako ostatni podszedł do piłki i zapewnił awans, choć pierwotnie to nie on miał zamykać podstawową piątkę strzelających.

- Ostatni miał strzelać Fede Valverde, lecz powiedział mi, że jest bardzo zmęczony, więc zdecydowaliśmy się na zmianę. Wybór strzelców i kolejności należał do sztabu szkoleniowego - powiedział syn Carlo Ancelottiego, Davide, który jest asystentem swojego ojca. Środkowy pomocnik nie był jedynym zawodnikiem, który nie pałał entuzjazmem do wykonywania jedenastki. - Militao stwierdził, że Ederson zna go na wylot ze wspólnych zgrupowań reprezentacji Brazylii i może wyczuć jego intencje. W tym sezonie nie wykonywaliśmy rzutów karnych najlepiej, ale tym razem spisaliśmy się bardzo dobrze - stwierdził natomiast Carlo Ancelotti.

Jego podopieczni w półfinale Ligi Mistrzów 2023/2024 zmierzą się z Bayernem Monachium. Pierwszy mecz odbędzie się 30 kwietnia w stolicy Bawarii. Tydzień później rewanż w Madrycie. W drugim półfinale Borussia Dortmund zmierzy się z Paris Saint Germain.