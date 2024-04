Media: Jest decyzja ws. Szymona Marciniaka. Potwierdza się najgorsze

Szymon Marciniak w poprzednim sezonie poprowadził finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan (1:0) i zebrał bardzo dobre recenzje. Polak ma mocną pozycję w sędziowskiej elicie, a UEFA dalej wyznacza go do ważnych spotkań europejskich pucharów. Aczkolwiek to najważniejsze raczej go ominie.

Zobacz wideo PZPN spełnił prośbę Michała Probierza. "Dokumenty są analizowane"

Szymon Marciniak nie jest faworytem do sędziowania finału LM. Wielka szansa dla Anglika

W zeszłym roku poza Marciniakiem bardzo poważnym kandydatem do sędziowania finału LM był Anglik Anthony Taylor. Jemu wielka szansa przeszła koło nosa z powodu awansu City (w rozgrywkach UEFA nie można sędziować drużynom ze swojego kraju), ale w tym roku ma o wiele więcej powodów do radości.

Po środowych spotkaniach w LM nie została żadna angielska drużyna - City odpadło z Realem Madryt (4:4 w dwumeczu, 3:4 w rzutach karnych), a Arsenal z Bayernem Monachium (2:3). Z tego powodu to Taylor najprawdopodobniej będzie arbitrem rozgrywanego na Wembley finału - w TVP Sport poinformował o tym były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski.

Dla cenionego Anglika może być to ostatnia szansa na poprowadzenie tak prestiżowego spotkania. W zeszłym roku skończył on 45 lat, co w przeszłości stanowiło granicę wiekową dla sędziów międzynarodowych. Poza tym w ostatnich latach prawie zawsze w finale grał angielski klub. W sezonach 2017/18 - 2022/23 nie zdarzyło się to tylko raz (2019/20, Bayern - PSG).

Szymon Marciniak może jeszcze posędziować w LM. Czeka na decyzję

Wiele wskazuje na to, że Taylor poprowadzi finał, ale Polak jeszcze posędziuje w tej edycji LM. Zdaniem Rostkowskiego zostanie wyznaczony do jednego ze spotkań półfinałowych, w których zmierzą się Real z Bayernem oraz PSG z Borussią Dortmund.

Decyzje w sprawie obsady półfinałów LM zapadną dopiero po czwartkowych ćwierćfinałach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W nich również zobaczymy Marciniaka, który będzie pracował przy rewanżu AS Romy z AC Milanem (pierwszy mecz 1:0) w LE. Początek o godz. 21:00.