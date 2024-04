Horror w meczu City - Real! Byli już o krok od finału. Zdecydowały karne [WIDEO]

Pomimo ogromnej przewagi Manchesteru City nad Realem Madryt na Etihad Stadium w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów, o awansie do półfinału tych rozgrywek zadecydowały rzuty karne. Zarówno po 90, jak i 120 minutach był remis 1:1 po golach Kevina de Bruyne (City) oraz Rodrygo (Real), ale jedenastki lepiej wykorzystywali piłkarze z Madrytu, którzy wygrali 4:3. To oni zagrają więc z Bayernem Monachium o przepustkę do wielkiego finału na Wembley.

