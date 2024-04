Nie uwierzysz, co napisali o Lewandowskim po meczu z PSG. Sensacyjny głos z Niemiec

"Jakże inny był to mecz Lewandowskiego w porównaniu z tym w Paryżu. Tydzień temu chwaliliśmy go, mimo że nie strzelił gola. [...] Tym razem okazje miał dwie. I obu nie wykorzystał. Na tym poziomie takie sytuacje decydują o awansie lub odpadnięciu" - tak o występie polskiego napastnika w rewanżowym meczu FC Barcelony z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (1:4) pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Lewandowski w tym meczu miał niezłą okazję na zdobycie bramki po golu Barcelony na 1:0, ale uderzył ponad bramką. Z kolei w końcówce, gdy jego zespół przegrywał 1:3, postanowił sam wykończyć kontrę, zamiast podać do lepiej ustawionego kolegi. Z tej akcji nic nie wyszło, a chwilę później Kylian Mbappe ustalił wynik na 4:1 dla PSG.

"W pierwszej połowie wygrywał wiele pojedynków z Lucasem Hernandezem. Dwukrotnie był bliski zdobycia bramki, w jednej akcji zachował się zbyt indywidualnie" - tak występ Roberta Lewandowskiego ocenił hiszpański "AS".

Niemiecki portal wystawił laurkę Robertowi Lewandowskiemu. "Najaktywniejszy"

Na Lewandowskiego spadła spora krytyka za wtorkowy mecz, ale inaczej jego grę ocenił niemiecki portal barcawelt.de. Polak jako jeden z czterech zawodników otrzymał notę "7" w 10-stopniowej skali. Wyższej nie otrzymał nikt inny.

"Oprócz jedynego gola, to Polak miał dwie najlepsze okazje w meczu dla Barcelony. W 20. minucie strzelił zbyt wysoko z dobrej pozycji, a w 73. miał okazję na wyrównanie z 20 metrów, ale jego strzał obronił Donnarumma. Nawet jeśli nie strzelił gola, to Lewandowski był najaktywniejszym zawodnikiem obecnych mistrzów Hiszpanii. Miał 48 kontaktów z piłką (najwięcej w FC Barcelonie), zaliczył kluczowe podanie i był wzorem pod względem wysiłku i walki. Pokonywał bardzo długie dystanse, rywalizował w pojedynkach w ataku i wielokrotnie pomagał we własnym polu karnym" - ocenił portal.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst w 42 występach w koszulce FC Barcelony. Polskiemu napastnikowi i jego zespołowi pozostaje już tylko gra w lidze hiszpańskiej. Na siedem kolejek przed końcem sezonu kataloński zespół traci osiem punktów do pierwszego Realu Madryt. To właśnie z "Królewskimi" Barcelona zmierzy się na wyjeździe w niedzielę 21 kwietnia o 21:00. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.