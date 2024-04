Największy kat FC Barcelony w historii. Pobił rekord

Paris Saint-Germain niespodziewanie awansowało do półfinału Ligi Mistrzów. Niespodziewanie, bo drużyna Luisa Enrique przegrała u siebie pierwszy ćwierćfinał z Barceloną 2:3, a w rewanżu przegrywała już 0:1. PSG się jednak podniosło przy wydatnej pomocy rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

W 29. minucie czerwoną kartkę zobaczył Ronald Araujo z Barcelony - od tego momentu przebieg meczu kompletnie się zmienił i losy rywalizacji mogły zostać odmienione. Zapowiedziała to już bramka na 1:1, którą jeszcze przed przerwą zdobył Ousmane Dembele.

Tuż po przerwie gole dla PSG zdobyli Vitinha i Kylian Mbappe, który dobił też Barcelonę w końcówce spotkania. Chociaż francuski gwiazdor był krytykowany za występ w pierwszym meczu, to w rewanżu należał do najlepszych zawodników na boisku.

Kylian Mbappe pobił swój rekord

I ustanowił swój rekord. Bramki we wtorkowym spotkaniu były trafieniami numer pięć i sześć przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów. Mbappe nikomu nie strzelił w tych rozgrywkach więcej goli. Następne w kolejności jest Club Brugge, któremu Francuz wbił pięć bramek. Po cztery gole Mbappe zdobył przeciwko Borussii Dortmund i Juventusowi.

Francuz jest zmorą Barcelony. Tylko jeden zawodnik strzelił Barcelonie więcej goli w Lidze Mistrzów. To Thomas Mueller z Bayernu Monachium, który w tej rywalizacji zdobył łącznie osiem bramek. Niemiec zrobił to jednak w dziewięciu meczach. Mbappe do tej pory grał przeciwko Barcelonie czterokrotnie.

Ostatni raz francuski napastnik pokonywał bramkarza Katalończyków w sezonie 2020/21, kiedy był bohaterem rywalizacji w 1/8 finału. Najpierw ustrzelił hat-tricka w meczu na Camp Nou (4:1), a później dołożył bramkę z rzutu karnego w rewanżu (1:1). PSG dotarło wtedy do półfinału, gdzie przegrało z Manchesterem City.

Teraz PSG jest o krok od powtórzenia sukcesu z 2020 r., kiedy awansowało do finału. Wtedy w decydującym meczu paryżanie przegrali 0:1 z Bayernem Monachium. Teraz ich rywalem w półfinale będzie Borussia Dortmund. Finał na Wembley 1 czerwca.