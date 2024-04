Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Gdzie transmisja TV meczu City - Real? [WYNIK, STREAM]

Manchester City i Real Madryt przed sezonem wymieniane były jako dwaj główni faworyci do końcowego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Anglicy bronią tytułu sprzed roku, a Hiszpanie najlepsi byli dwa lata temu. Los chciał, by obie ekipy spotkały się już w ćwierćfinale. Przed tygodniem kibice zobaczyli prawdziwy spektakl. Na Santiago Bernabeu padło sześć pięknych bramek, a remis 3:3 sprawia, że emocji w rewanżu nie zabraknie od początku do końca.

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Manchester City - Real Madryt?

Drugie spotkanie odbędzie się już w środowy wieczór na Etihad Stadium w Manchesterze. Bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają gospodarzom, choć wydaje się, że znów walka może być bardzo wyrównana. Obie ekipy prowadzą w wyścigu po mistrzowski tytuł w swoich ligach, obie w tej edycji Ligi Mistrzów jeszcze nie przegrały meczu, a w każdym zdobywały przynajmniej jedną bramkę.

Manchester City i Real Madryt spotykają się w fazie pucharowej już trzeci rok z rzędu. W dwóch poprzednich edycjach działo się to w półfinałach. Raz lepszy okazał się Real, raz City. Rok temu w Madrycie również padł remis, ale w rewanżu ekipa Pepa Guardioli rozbiła rywala aż 4:0.

Zwycięzca tego starcia w półfinale trafi na lepszy zespół z drugiego środowego meczu. O awans na Allianz Arenie powalczą Bayern Monachium i Arsenal. Tu również emocji nie powinno zabraknąć, bo przed tygodniem w Londynie padł remis 2:2. Oba spotkania rozgrywane będą w tym samym czasie.

Rewanżowy mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt odbędzie się w środę 17 kwietnia. Początek o godzinie 21:00. Transmisję z tego spotkania można będzie obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie, w płatnym serwisie Polsat Box Go. Mecz Bayern - Arsenal będzie transmitowany na Polsat Sport Premium 2. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.