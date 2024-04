Lewandowski przyłapany! Sprawdzili, ile kosztuje ta koszulka. Horrendalna cena

Miał być awans do półfinału Ligi Mistrzów, a skończyło się wielkim rozczarowaniem. Nie tak miał wyglądać ten wieczór w Katalonii. Barcelona przegrała z PSG 1:4 i pożegnała się z elitarnymi rozgrywkami. Spory wpływ na rezultat miała czerwona kartka Ronalda Araujo, który osłabił zespół już w 29. minucie meczu. Odpadnięcie z Ligi Mistrzów to dla Barcelony dramat nie tylko sportowy, ale też finansowy.

Robert Lewandowski przyłapany! Tyle kosztuje jego T-shirt

Przed meczem Barcelony z PSG na mediach społecznościowych katalońskiego klubu pojawił się filmik z momentu przybycia piłkarzy na stadion. Rzecz jasna nie zabrakło na nim Roberta Lewandowskiego. Uwagę przykuwa jeden szczegół w jego ubiorze. Chodzi o koszulkę od marki Zegna.

Jak się okazuje, T-shirt Roberta Lewandowskiego kosztuje prawie 400 euro! W przeliczeniu na złotówki to prawie 1600 złotych. Nie każdego stać na taki wydatek. Z drugiej strony taka cena nie dziwi - Zegna należy do czołówki światowych projektantów. Ermenegildo Zegna to włoski koncern modowy, który słynie z produkcji wysokiej jakości garniturów, koszulek czy butów. Marka ma także własne perfumy.

Drogie koszulki to nie jedyne "fanaberie" Lewandowskiego. Niedawno w jednym z wywiadów Polak wypowiedział się na temat samochodów i motoryzacji. Wyjawił, że jego pierwszym autem było Ferrari F12 Berlinett. - Mam do niego sentyment, nie mogę się zdecydować, by go sprzedać. Choć nie jeżdżę nim dużo. Niektórzy powiedzą, że to fanaberia, ale akurat to jest marzenie, mam na to pieniądze, mogę sobie na to pozwolić, sam na to zapracowałem - mówił.

W najbliższy weekend Barcelona rozegra kolejny bardzo ważny mecz. W niedzielę 21 kwietnia odbędzie się El Clasico z Realem Madryt. Pierwszy gwizdek o 21.00.