Mbappe to nie człowiek. "Łyknął" dwie legendy. Kosmiczny wyczyn

Wtorkowy wieczór w Barcelonie miał jednego bohatera i nie był nim Robert Lewandowski. Show wszystkim skradł Kylian Mbappe, którego dwie bramki przyczyniły się do awansu PSG do półfinału Ligi Mistrzów. Francuz tym samym dogonił dwóch legendarnych piłkarzy, a dogonienie innych wydaje się być kwestią czasu. To wszystko w wieku zaledwie 25 lat.

