Kylian Mbappe wreszcie to ogłosił! Jedno słowo powtórzył trzy razy

Dzięki dwóm golom strzelonym na Montjuic, Kylian Mbappe został liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Ma na koncie już osiem trafień w 10 meczach, a na horyzoncie minimum dwa spotkania. Choć nie ma co ukrywać - to PSG będzie faworytem półfinałowego starcia z Borussią Dortmund. Niewykluczone więc, że napastnikowi w tej edycji zostały jeszcze trzy mecze.

Mbappe mówi wprost. Cytują go

Paris Saint-Germain od dawna marzy o wygraniu Ligi Mistrzów, a gdyby udało się to zrobić w ostatnim sezonie - wedle jego zapowiedzi - Kyliana Mbappe, to byłoby to pięknym ukoronowaniem jego przygody w stolicy Francji. Kibice jednak zaczęli zadawać sobie pytanie. Czy gdyby paryżanom rzeczywiście udało się osiągnąć sukces w elitarnych rozgrywkach, to gwiazdor nie byłby skłonny zmienić zdania?

Saga transferowa z jego udziałem trwała i trwa w najlepsze, choć według głosów komentatorów wkrótce ma przenieść się do Realu Madryt. Zapowiadał, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Mbappe stałby się perłą w koronie madryckiego klubu.

Podpisanie umowy z utytułowanym, hiszpańskim gigantem nie jest jeszcze przesądzone. Co innego z jego pozostaniem w Paryżu. Wydaje się, że tym razem Mbappe uciął wszelkie spekulacje. Po spotkaniu z Barceloną został zapytany o to, czy triumf z PSG zmieni jego decyzję.

- Nie, nie, nie - odparł krótko, a jego słowa cytuje włoski dziennikarz Sky Sports Fabrizio Romano. - Jestem dumny, że noszę PSG, ponieważ jestem paryżaninem. Marzę o wygraniu Ligi Mistrzów z PSG, postaramy się pojechać na Wembley - dodał napastnik.

Kylian Mbappe w PSG występuje od 2017 roku. W 302 meczach zdobył 253 goli i zaliczył 107 asyst. Jest także kapitanem reprezentacji Francji. W narodowych barwach zagrał 77 razy. Strzelił 46 goli.