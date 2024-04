Stało się! Katastrofa finansowa FC Barcelony. Stracili gigantyczne pieniądze

Miał być awans do półfinału Ligi Mistrzów, a skończyło się wielkim rozczarowaniem. Nie tak miał wyglądać ten wieczór w Katalonii. Barcelona przegrała z PSG 1:4 i pożegnała się z elitarnymi rozgrywkami. Spory wpływ na rezultat miała czerwona kartka Ronalda Araujo, który osłabił zespół już w 29. minucie meczu.

FC Barcelona poza Ligą Mistrzów. Stracą wielkie pieniądze

Brak awansu do półfinału Ligi Mistrzów to nie tylko cios sportowy dla klubu, ale także finansowy. Jak donosi hiszpański dziennik "Sport", Katalończycy stracili 12,5 miliona euro. Tyle przyznaje się zespołom, które znajdą się w najlepszej czwórce rywalizacji. "To kwota, która złagodziłaby problemy z płynnością finansową, z którymi boryka się kataloński zespół" - czytamy.

Jakby tego było mało, brak awansu do półfinału Ligi Mistrzów oznacza też brak awansu Barcelony na przyszłoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata. To z kolei kolejna strata finansowa. Za sam udział w KMŚ zespoły otrzymują po 50 milionów euro, a zwycięzca zasila budżet o kolejne 100 milionów euro. "Barca nie będzie już mogła dodać tych kwot do budżetu na przyszły sezon" - komentują dziennikarze "Sportu".

Teraz Katalończykom została już tylko walka w rozgrywkach ligowych. Zespół Xaviego traci jednak do liderującego Realu Madryt osiem punktów i wiele wskazuje na to, że nie zdoła obronić tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem.

W najbliższy weekend Barcelona rozegra kolejny bardzo ważny mecz. W niedzielę 21 kwietnia odbędzie się El Clasico z Realem Madryt. Pierwszy gwizdek o 21.00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.