Hiszpanie wściekli na sędziego. Piszą wprost o skandalu w meczu Barcelony

Barcelona nie mogła sobie wymarzyć lepszego początku rewanżowego meczu z PSG. Już w 12. minucie Raphinha zdobył swoją trzecią bramkę w tym dwumeczu, ale były to jedynie miłe złego początki. Dramat gospodarzy rozpoczął się po upływie dwóch kwadransów. Wówczas czerwoną kartkę otrzymał Ronald Araujo.

Czerwona kartka to nie wszystko. Hiszpanie wściekli na sędziego meczu Barcelony

- To sytuacja, w której Araujo położył rękę nad ramieniem napastnika paryskiego w walce o piłkę, a ten się przewrócił. Dla mnie nie ma żadnego przewinienia. Ale jeśli sędzia zobaczył faul i go odgwizdał, czerwona kartka jest niekwestionowana - mówi Eduardo Iturralde Gomez, były arbiter - ekspert sędziowski madryckiej gazety "AS".

Hiszpańskie media uważają, że nie tylko sytuacja z Urugwajczykiem w roli głównej zasługuje na miano kontrowersji. Choć grająca w dziesiątkę Barcelona straciła aż cztery gole, to według nich może czuć się oszukana przez arbitra.

- Skandal w drugiej połowie rewanżowego meczu eliminacyjnego Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a PSG. Po wyrzuceniu Ronalda Araujo za wątpliwą akcję, w której Barcola przesadził z kontaktem oraz przyznaniu wyraźnego rzutu karnego za faul Cancelo na Ousmane Dembélé, rumuński sędzia István Kovács i VAR zignorowali jasny rzut karny na korzyść drużyny z Barcelony - pisze kataloński "Sport".

Chodzi o sytuację, która miała miejsce przy wyniku 1:3. Gospodarze szukali wówczas gola, który doprowadziłby do dogrywki. - Vitinha sfaulował Gündogana w polu karnym PSG. Ani sędzia, ani jego asystenci w VAR nie uznali tej akcji za faul. Protesty graczy Barcelony zakończyły się ostrzeżeniem dla niemieckiego pomocnika oraz czerwoną kartką dla trenera bramkarzy Jose Ramona de la Fuente - dodaje "Sport", który nazywa decyzję Rumuna "bardzo kontrowersyjną".

Przypomnijmy, że w rozmowie ze Sport.pl swoje zdanie na ten temat wypowiedział były arbiter Marcin Borski. -Tu powinien być rzut karny dla Barcelony. Na jednym z ujęć widać, że kontakt z Gundoganem następuje w momencie, gdy ma on szansę na korzystne zakończenie akcji. Ten faul, czy też trącenie w nogę jest od tyłu. Jak dwaj zawodnicy biegną, to ten z tyłu musi uważać, jak się porusza. To była jednak trudna sytuacja do oceny dla głównego arbitra, ale tu powinien zainterweniować VAR. Tu jest błąd sędziów - powiedział naszemu portalowi.

Paris Saint-Germain pokonało w dwumeczu Barcelonę 6:4 i w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Borussią Dortmund. Niemiecki zespół wyeliminował innego przedstawiciela La Liga - Atletico Madryt.