Te słowa zabolą Lewandowskiego. Hiszpańskie media surowo. "Chciał zachować się jak gwiazda"

FC Barcelona w pierwszym meczu z PSG spisała się bardzo dobrze i wygrała 3:2. W rewanżu bardzo jednak zawiodła. Szybko objęła prowadzenie, ale niedługo później Ronald Araujo wyleciał z boiska, co wykorzystali rywale. Ekipa z Paryża bez problemów zdobyła cztery bramki. Tym samym FC Barcelona przegrała 1:4 i pożegnała się z Ligą Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos zwolniony z Besiktasu. Jest reakcja PZPN

Robert Lewandowski rozczarował. Hiszpanie podsumowali jego występ

Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który w 20. minucie zmarnował świetną okazję, by podwyższyć wynik. Następnie fatalnie zachował się również pod koniec meczu, gdy zamiast podawać, zdecydował się na strzał. Mimo to hiszpańskie media nie były zbyt surowe dla Polaka. "W pierwszej połowie wygrywał wiele pojedynków z Lucasem Hernandezem. Dwukrotnie był bliski zdobycia bramki, w jednej akcji zachował się zbyt indywidualnie" - czytamy w "AS", gdzie nie otrzymał oceny.

"Polak nie zdobył bramki na Parc des Princes, ale wykonał dla zespołu ogromną robotę" - napisała "Marca" i wystawiła mu notę 6 (w skali 1-10). Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z jego gry i w pozostałych dziennikach pojawiły się mniej pochlebne opinie. "Zmarnował wspaniałą okazję na zdobycie gola na 2:0 i choć próbował zachowywać się jak gwiazda, nie udało mu się to" - stwierdzili dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy nie wystawili mu oceny. Notę 4 dostał z natomiast od "Sportu". "Wygrał bardzo mało pojedynków i zmarnował dwie okazje. Egoista" - skwitowali Hiszpanie.

Teraz Lewandowski i FC Barcelona mogą skupić się rozgrywkach La Ligi. Tam po 31 kolejkach zespół Xaviego zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 70 punktów. Kolejny mecz rozegra już w niedzielę o 21:00. Tego dnia zmierzy się w hitowym starciu z Realem Madryt.