Furia Xaviego. Przekroczył granicę. Sędzia był bezlitosny [WIDEO]

FC Barcelona przystępowała do rewanżowego starcia z minimalną zaliczką uzyskaną na Parc des Princes. Kiedy na początku meczu do siatki po fantastycznym rajdzie Lamine'a Yamala trafił Raphina, wydawało się, że nic już nie może się stać mistrzom Hiszpanii. Ale stało się, ponieważ najpierw wyśmienitej sytuacji nie wykorzystał Robert Lewandowski, a niedługo potem z boiska wyrzucony został Ronald Araujo.

Xavi zachował się jak rozwścieczony byk. Błyskawicznie został wyrzucony z boiska

Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Ousmane Dembele, ale to, co najgorsze dopiero miało nadejść. W 54. minucie świetnym strzałem z dystansu na prowadzenie zespół wyprowadził Vitinha, a potem pewnie rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe.

Kilka minut wcześniej doszło do niecodziennego zdarzenia. Rozwścieczony jedną z decyzji arbitra Istvana Kovacsa szkoleniowiec gospodarzy Xavi najpierw wymownie cisnął ręką, a następnie z całej siły kopnął leżący na ziemi pianki z logiem Ligi Mistrzów. "Stracił głowę" - relacjonowali komentatorzy Sky Sports.

Na ten moment nie jest to dobre spotkanie w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. 35-latek fatalnie zmarnował doskonałą sytuację w pierwszej połowie, a kibice chcieli nawet, żeby opuścił murawę. Byli pewni, że więcej w tym meczu zdziała ściągnięty w przerwie Lamine Yamal.

"Zostawienie Lewandowskiego to jedna z najgłupszych decyzji w karierze trenera", "Xavi popełnił błąd. Moim zdaniem potrzebna jest szybkość, a Lewandowski jej już nie ma", "mógł dać spokój drużynie, gdyby nie posłał piłki w trybuny" - czytamy na portalu X.