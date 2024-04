Burza wokół Roberta Lewandowskiego. Jedna połowa wystarczyła

FC Barcelona objęła prowadzenie w 13. minucie. Po fantastycznej indywidualnej akcji Lamine'a Yamala do siatki trafił Raphinha. Siedem minut później dobrą okazję miał za to Lewandowski, który przytomnie zgarnął odbitą od obrońcy piłkę. Sprytnie wypracował sobie miejsce, a następnie uderzył na bramkę. Zrobił to jednak zbyt mocno i futbolówka przeleciała nad poprzeczką.

Problemy zaczęły się w 29. minucie, gdy z boiska wyrzucony został Ronald Araujo za faul na Bradleyu Barcoli. Pięć minut później Achraf Hakimi wpadł na Lewandowskiego i niejednemu kibicowi zadrżało serce. Po chwili jednak wstał i trzymając się za szczękę, wrócił do gry. W 40. minucie do wyrównania doprowadził za to były zawodnik FC Barcelona Ousmane Dembele.

Tuż przed przerwą pojawiło się sporo komentarzy odnośnie do sytuacji Lewandowskiego. "I gdyby trafił... 2:0 nawet przy czerwonej kartce nie doprowadzałoby do palpitacji sercowej. No ale cóż... Zawsze przecież musi być pod górkę" - napisał dziennikarz Radia Eska Łukasz Piekarski.

Dziennikarz FCBarca.com Dariusz Maruszczak podsumował za to zmianę Lamine'a Yamala, którego zastąpił Inigo Martinez. "Szalenie trudna decyzja Xaviego. Myślę jednak, że uzasadniona. Raphinha będzie potrzebny do pracy, a drużyna potrzebuje typowego stopera. Wielka szkoda Lamine'a, ale zespół znalazł się w trudnym położeniu" - przekazał.

Kibice zasugerowali nawet, że to właśnie Lewandowski powinien zostać zmieniony. "Xavi jest wstrząśnięty. Powinien zostawić Lamine'a, a zdjąć Polaka", "Dlaczego zostawił Lewandowskiego? Szanse na utrzymanie wyniku maleją", "zostawienie Lewandowskiego to jedna z najgłupszych decyzji w karierze trenera", "Xavi popełnił błąd. Moim zdaniem potrzebna jest szybkość, a Lewandowski jej już nie ma", "mógł dać spokój drużynie, gdyby nie posłał piłki w trybuny" - czytamy na portalu X.

"Nie zdjąłbym Yamala, gdybym był Xavim. Pracowity w defensywie, daje mnóstwo możliwości w szybkich atakach i sytuacjach 1 na 1. Ja bym zdjął Lewandowskiego" - napisał dziennikarz Hercules Gomez z ESPN.

Są jednak fani, którzy uważają inaczej. "Nie mogę się zgodzić. Przy długich piłkach, które Barcelona będzie grać, potrzebujemy Lewandowskiego do gry w obronie wysokiej. Dobra decyzja Xaviego o zmianie Yamala", "to nie jest takie trudne do zrozumienia. Polak przytrzyma piłkę na połowie przeciwnika i będzie rozbijał jego obronę" - komentowali.

Podobne zdanie ma też dziennikarz hiszpańskiego "Sport" Toni Juanmarti. "Barcelona nie ma innego wyjścia, jak zacisnąć zęby, starać się grać mało piłką i oszczędzać siły. Lewandowski musi ich zatrzymać i stać się silniejszy niż kiedykolwiek" - podsumował.

Do przerwy FC Barcelona remisuje z PSG 1:1.