FC Barcelona może zagrać w półfinale Ligi Mistrzów po raz pierwszy od pięciu lat. Ostatni udział Barcelony na tym etapie rozgrywek miał miejsce w sezonie 18/19, gdzie rywalem był Liverpool. Na Camp Nou Barcelona wygrała 3:0, natomiast na Anfield przegrała 0:4 i nie zagrała w wielkim finale. Teraz Barcelona jest w dobrej sytuacji przed rewanżem na etapie ćwierćfinału, ponieważ wygrała 3:2 z Paris Saint-Germain na Parc des Princes. Tam dubletem popisał się Raphinha, a bramkę w drugiej połowie strzelił Andreas Christensen. Dobre spotkanie zagrał też Robert Lewandowski.

- Mamy pewną przewagę i gramy u siebie, ale wyobrażam sobie bardzo trudny i wyrównany mecz. Ale jest to też wielka szansa - mówił Xavi na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com). Warto przypomnieć, że w pierwszym meczu między Barceloną a PSG bardzo dyskretny występ zaliczył Kylian Mbappe. - Nie sądzę, żeby PSG kiedykolwiek odwróciło losy dwumeczu, po przegranym pierwszym spotkaniu, więc to nasza szansa - dodaje Luis Enrique.

Jedna zmiana w składzie Barcelony. Robert Lewandowski od początku

Po stronie Barcelony zabraknie m.in. Sergiego Roberto czy wspomnianego Christensena, którzy zostali zawieszeni za nadmiar żółtych kartek. Nie będzie też Alejandro Balde, który zmaga się z kontuzją mięśniową, a także Gaviego, który wraca do zdrowia po zerwanych więzadłach krzyżowych. Poza tym Xavi ma wszystkich piłkarzy do dyspozycji. W przypadku PSG do kadry wraca Achraf Hakimi, a jedynym tak istotnym graczem poza kadrą Enrique jest Presnel Kimpembe.

Xavi praktycznie nie zmienił składu w porównaniu do pierwszego meczu na Parc des Princes. W związku z zawieszeniem Roberto środek pola z Ilkayem Gundoganem i Frenkiem De Jongiem uzupełni Pedri, który w pierwszym spotkaniu pojawił się z ławki rezerwowych i zanotował asystę przy podaniu Raphinhi. Zgodnie z przewidywaniami, w wyjściowym składzie Barcelony jest Robert Lewandowski, który stworzy tercet w ataku z Raphinhą i Lamine Yamalem.

Skład Barcelony: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Gundogan, De Jong, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Skład PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mbappe, Dembele

