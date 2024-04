Hiszpańskie media bez wątpliwości. Lewandowski w centrum uwagi

Piłkarze FC Barcelony tydzień temu sprawili swoim kibicom wielką niespodziankę. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów mistrzowie Hiszpanii wygrali na wyjeździe z jednym z faworytów rozgrywek - PSG 3:2 (1:0). Dla zwycięzców gole zdobyli Raphinha dwa (37. i 62.) oraz Andreas Christensen (77.), a dla przegranych Ousmane Dembele (48.) i Vitinha (51.).

Hiszpańskie media z dużą wiarą w awans. Lewandowski na okładkach większości mediów

- Barcelona wcale nas nie zaskoczyła. Nie była faworytem, ale ma więcej doświadczenia jako klub. Mając takich zawodników jak ter Stegen i Lewandowski można przełamywać presję. Nie mamy żadnych wątpliwości, że będziemy w półfinale i wierzę, że tak się stanie. Gratuluje Barcelonie, ale jestem pewny, że osiągniemy awans. Rewanż będzie dla nas jak finał. Pojedziemy do Barcelony stoczyć wojnę - powiedział po meczu Luis Enrique, trener PSG.

Rewanż może być pasjonujący. Znów czeka nas pojedynek jednych z najlepszych napastników świata: Roberta Lewandowskiego oraz Kyliana Mbappe. Hiszpanie wierzą, że Barcelonę do półfinału poprowadzi właśnie Polak. Lewandowski znalazł się na okładkach wtorkowych wydań "Marca", "AS", "Mundo Deportivo" i "L'Esportiu". Podpisane one zostały: "Krzyk" w Mundo Deportivo, "Forca Barca" w Sport, "Stawiać opór i awansować" w AS, "To jest ten dzień" w L'Esportiu.

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że Robert Lewandowski wróci do podstawowego składu (odpoczywał w starciu ligowym z Cadiz z powodu żółtych kartek). Wszystkie umieszczają go w wyjściowej "11". Zresztą, patrząc na hiszpańskie media, nie ma wątpliwości, że Barcelona w rewanżu z PSG wystąpi w następującym składzie: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Gundogan, de Jong, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

W Barcelonie nie mogą zagrać dwaj piłkarze: Sergi Roberto oraz Andreas Christensen. Obaj pauzują za żółte kartki.

Początek meczu FC Barcelona - PSG o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.