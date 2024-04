Ogłosili przed Xavim. Lewandowski tylko na tym skorzysta. "Specjalna misja"

We wtorkowy wieczór FC Barcelona stanie przed szansą powrotu do półfinału Ligi Mistrzów po pięciu latach. Drużyna Xaviego Hernandeza podejmie PSG w rewanżowym spotkaniu w ćwierćfinale tych rozgrywek. Barcelona w minioną środę wygrała 3:2, a duża w tym była rola Pedriego, który popisał się asystą przy jednej z bramek. To Hiszpan jest centralną postacią planu, który przygotował na rewanż Xavi. Ma na nim skorzystać także Robert Lewandowski.

3 Fot. REUTERS/Sarah Meyssonnier Otwórz galerię Na Gazeta.pl