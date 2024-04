Skandal w meczu PSG - Barcelona. UEFA tak tego nie zostawi [WIDEO]

FC Barcelona wygrała 3:2 z Paris Saint-Germain i przybliżyła się do awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Klub może mieć jednak spore problemy w związku z zachowaniem swoich kibiców na Parc des Princes. Mowa tutaj m.in. o wykonywaniu faszystowskich gestów. Jak informują media z Francji, UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne i może surowo ukarać Barcelonę. W przypadku awansu do półfinału LM może to szczególnie zaboleć.

https://twitter.com/YaseenPvris/status/1778161652157809139