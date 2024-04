Nie wytrzymał, gdy zobaczył, co wyprawia Mbappe. "Hańba"

Nie udał się Paris Saint-Germain pierwszy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środę mistrzowie Francji przegrali u siebie z Barceloną 2:3. PSG przegrywało do przerwy 0:1, ale chwilę po niej już prowadziło 2:1. Mimo to o zwycięstwie gości zdecydowały bramki Raphinhi i Andreasa Christensena.

W hicie na Parc des Princes nie błysnął Kylian Mbappe. Lider paryżan i jeden z najlepszych piłkarzy świata był niewidoczny, kompletnie rozczarowując. Mbappe krytykowały francuskie media, podkreślając, że prawdopodobnie był to jego ostatni mecz na własnym stadionie w Lidze Mistrzów w barwach PSG.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że latem Mbappe zostanie zawodnikiem Realu Madryt. Francuz najpewniej nie przedłuży kontraktu z PSG, który wygasa w czerwcu tego roku. Francuskie media informowały, że napastnik już porozumiał się z Realem i ogłoszenie transferu jest tylko kwestią czasu.

Grę Mbappe przeciwko Barcelonie skrytykował też mistrz świata z 1998 r. - Christophe Dugarry. Były francuski napastnik nie przebierał w słowach i uderzył nie tylko w Mbappe, ale też całą drużynę, która kolejny raz roczarowała w europejskich pucharach.

Mbappe ostro skrytykowany

- Mbappe pokazał to, co najgorsze w piłce nożnej i co najgorsze w zawodniku na wysokim poziomie. Można psuć podania, przegrywać pojedynki, mieć zły dzień. Ale jego postawa była skandaliczna, brakowało w niej szacunku do kibiców, którzy w niego wierzą i mu płacą - powiedział Francuz.

- Nigdy nie sądziłem, że może upaść tak nisko. To była najgorsza z możliwych postaw. Ale nie tylko on zagrał poniżej krytyki. PSG zlekceważyło Ligę Mistrzów, czyli rozgrywki, które podobno chcieli wygrać. Mieli okazję zagrać przeciwko Barcelonie na pięknym stadionie, a ich postawa była hańbą - dodał.

Dugarry to nie tylko mistrz świata, ale też mistrz Europy z 2000 r. W kadrze rozegrał 55 spotkań, w których zdobył osiem bramek. W 1998 r. został odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej, czyli najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie.

Dugarry takich sukcesów nie odnosił w klubach. Francuz grał m.in. w Bordeaux, Milanie, Barcelonie czy Marsylii. W sezonie 2001/02 zdobył jedynie puchar ligi francuskiej w barwach Bordeaux.