Legenda PSG pieje z zachwytu nad Lewandowskim. "Udowodnił"

- W Paryżu zagrał bardzo dobrze. Jego występ dużo "ważył" dla Barcelony, miał bardzo duże znaczenie dla ostatecznego sukcesu gości, bo 3:2 to jednak ich sukces. Lewandowski robił to, co do niego należało w zespołowym sensie - tak grę Roberta Lewandowskiego w środowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów ocenił legendarny Luis Fernandez. Ikona PSG udzieliła wywiadu portalowi WP SportoweFakty.

