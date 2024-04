Cezary Kucharski zaczął... chwalić Lewandowskiego. Eksperci pieją z zachwytu

Robert Lewandowski nie strzelił gola w meczu z PSG (3:2) w Lidze Mistrzów, ale swoją postawą i tak zasłużył na pochwały. "Polak był spoiwem całego zespołu, rozgrywał, pomógł zdobyć pierwszą bramkę i harował za dwóch" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Napastnika doceniły również hiszpańskie media, które wystawiły mu całkiem wysokie noty. "Środowy mecz był dla niego grą cierpliwości. Zarządzał rozsądnie nielicznymi piłkami, które otrzymywał. W pierwszej połowie niewiele wchodził w pole karne, ale zawsze wiedział, jak się w nim odnaleźć" - czytamy.

Robert Lewandowski zasypany pochwałami po meczu z PSG w Lidze Mistrzów. "Monstrualny"

Dobry występ Lewandowskiego został doceniony również przez polskich ekspertów i dziennikarzy. "Robert Lewandowski bez gola, a mój siedmioletni syn i tak mówi, że rodak to na razie MVP. Tu chyba decydują nie tylko sympatie - naprawdę dobry mecz gra RL9, prawda?" - napisał na Twitterze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"To, jak haruje na korzyść pozostałych, jest imponujące dziś. Całkowicie odmieniony Lewandowski w ostatnich tygodniach" - dodał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Znakomita pierwsza połowa Lewego. Team player (tłum. gracz zespołowy) w pełnej krasie. Niemal wszystkie decyzje optymalne. Cieszy mnie to jako Polaka" - ocenił Tomasz Ćwiąkała z Canal+Sport.

"Lewandowski zagrał znakomity mecz, mimo braku bramki. Jego decyzyjność to był dzisiaj absolutny światowy top. Mózg jak żyleta" - napisał Paweł Machitko z Transfery.info.

"Robert Lewandowski zagrał z PSG jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mecz w swojej karierze jako cofnięta dziewiątka. Nie wiem, czy to będzie widoczne w liczbach, ale to był monstrualny występ "Lewego", mimo że bez gola" - zatweetował Kamil Warzocha z Weszło.com.

Z kolei Cezary Kucharski, były agent Lewandowskiego, zwrócił uwagę na to, że zaprezentował się on o wiele lepiej od innych gwiazd. "Rozczarowali Haaland i Mbappe… Lewy na ich tle zagrał jak profesor" - czytamy. To tym cenniejsza pochwała, że dawni współpracownicy nie są obecnie w dobrych relacjach.

"Bardzo dobry mecz Lewego, kluczowy Pedri i najlepsza wersja Raphinhi od czasu przyjścia do Barcy. PSG - jak zwykle" - dodał Daniel Sobis z Eleven Sports.

Rewanż pomiędzy FC Barceloną a PSG zostanie rozegrany 16 kwietnia. Wcześniej drużynę Roberta Lewandowskiego czeka ligowy mecz z Cadizem (13 kwietnia).