Zabójcze pięć minut PSG! Lewandowski patrzył z niedowierzaniem. Gol za golem [WIDEO]

Zaledwie pięć minut drugiej połowy spotkania potrzebowali zawodnicy PSG, by wyjść na prowadzenie 2:1 w meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Do przerwy to Katalończycy wygrywali 1:0, ale po zmianie stron paryżanie wyprowadzili dwa ekspresowe ciosy Ousmane'a Dembele i Vitinhi. Robert Lewandowski mógł tylko obserwować z niedowierzaniem popisy rywali, ale szybko wyrównanie dał błysk Pedriego i kolejne trafienie Raphinhi.

Screenshot Polsat Sport Premium 1