Wyjątkowy gość oglądał Lewandowskiego. Witali go jak króla [WIDEO]

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udane tygodnie. To właśnie on był jednym z bohaterów dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona pokonała SSC Napoli 4:2. Polak zdobył dwie bramki i pomógł drużynie awansować do ćwierćfinału tych prestiżowych rozgrywek po raz pierwszy od czterech lat. Na tym etapie rywalizacji Katalończycy mierzą się z Paris Saint-Germain. Mecz rozpoczął się o godzinie 21:00 i przyciągnął masę gwiazd. Kamery uchwyciły jedną z nich, dla której to spotkanie jest wyjątkowe.

Wyjątkowy gość na meczu Barcelony. Ronaldinho w akcji

Tuż przed pierwszym gwizdkiem trybuny na Parc des Princes zapełniły się niemal do ostatniego miejsca. W pewnym momencie operator kamery skierował obiektyw na jedno z wyjść, z którego wyłonił się Ronaldinho w towarzystwie ochroniarzy. Brazylijczyk to prawdziwa legenda zarówno PSG, jak i Barcelony.

W pierwszym z klubów grał w latach 2001-2003, zdobywając 25 bramek i 17 asyst. Nieco dłużej występował w drużynie z Hiszpanii, bo przez pięć lat. W tym czasie trafił do siatki rywali 94-krotnie, zdobywając aż 70 asyst. Środowe spotkanie jest więc dla niego szczególne.

- Jest i on! Człowiek związany z obydwoma klubami. Parę gwiazd się dziś w Parku Książąt pojawi - podkreślali komentatorzy Polsatu Sport.

I rzeczywiście mieli rację. Do sieci trafiły też zdjęcia, na których Ronaldinho siedzi m.in. w towarzystwie Pierre'a Gasly'ego, a więc kierowcy Formuły 1. Obok można też zauważyć Luisa Figo i Claude'a Makelele. Przed pierwszym gwizdkiem Ronaldinho podszedł pod sektor kibiców gospodarzy i zebrał głośną owację. Fani skandowali jego imię, śpiewali i klaskali.

Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny mają sporo do udowodnienia na murawie. I choć to PSG jest faworytem, to Barcelony nie można skreślać. W końcu od 11 spotkań pozostaje niepokonana.

Po pierwszej połowie Barcelona prowadziła 1:0. Piłkę w siatce umieścił Raphinha. Na murawie od pierwszych minut pojawił się też Robert Lewandowski. Po zmianie stron PSG szybko wyszło na prowadzenie 2:1. Ostatecznie jednak to Barcelona triumfowała na terenie rywala 3:2. Rewanż już we wtorek o godzinie 21:00.