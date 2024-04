Zapytali Kane'a o przyszłość w Bayernie. Nie wahał się ani przez chwilę. "Zdecydowałem"

Bayern Monachium wciąż jest w grze w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela trafił na Arsenal w ćwierćfinale tych rozgrywek. W pierwszym meczu na Emirates Stadium padł remis 2:2. Od 12. minuty Arsenal prowadził 1:0 po golu Bukayo Saki, ale Bayern zdołał odrobić straty i prowadził 2:1 po pierwszej połowie. Na to wpłynął m.in. Harry Kane, który pokonał Davida Rayę z rzutu karnego. To był 39. gol Anglika w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki.

Reszta tego sezonu nie jest udana dla Kane'a i Bayernu Monachium. Klub z Bawarii przegrał Superpuchar Niemiec, odpadł z krajowego pucharu po drugiej rundzie (porażka 1:2 z trzecioligowym Saarbrucken) i w przyszły weekend Bayern prawdopodobnie straci matematyczne szanse na mistrzostwo kosztem Bayeru Leverkusen. Jak Kane ocenia ten sezon?

Czy Kane zostanie w Bayernie Monachium? Jasna deklaracja. "Cieszę się"

Kane rozmawiał z dziennikiem "Daily Mail" po spotkaniu z Arsenalem. W związku z tym, że Anglik może zakończyć sezon w Bayernie bez trofeum, dziennikarze zapytali napastnika o jego przyszłość. Co wówczas odpowiedział? - Moja przyszłość jest związana z Bayernem, mam podpisany czteroletni kontrakt. Cieszę się tym czasem i mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś wyjątkowego w tym sezonie. Jeśli nie, to latem będę gotowy, by odwrócić tę sytuację. Naprawdę podoba mi się to doświadczenie w Niemczech. To był krok, którego potrzebowałem w mojej karierze - powiedział.

- Potrzebowałem zyskać nowy bodziec, nowe wyzwanie. Jestem szczęśliwy, że zdecydowałem się na ten transfer - dodał Kane. A co Anglik mówi o tym sezonie w wykonaniu Bayernu? - Oczywiście to nie był i nie jest sezon, jakiego się spodziewałem, biorąc pod uwagę sposób, w jaki odpadliśmy z pucharu i jak poszła nam Bundesliga. To był rozczarowujący sezon w porównaniu do tego, co zrobiło Leverkusen. Brak mistrzostwa jest pigułką trudną do przełknięcia - wyjaśnił zawodnik Bayernu Monachium.

- Sezon 18/19 z Tottenhamem był bardzo podobny do obecnego, ponieważ nie mieliśmy świetnego czasu w lidze, ale udało nam się zjednoczyć w Lidze Mistrzów i dotrzeć do finału. Wtedy nie udało nam się go wygrać, ale to daje mi nadzieję na te rozgrywki. Wiemy, że możemy spróbować awansować do finału na Wembley, to dla mnie dodatkowa motywacja - przekazał Kane.

Rewanżowe spotkanie między Bayernem Monachium a Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odbędzie się za tydzień w środę o godz. 21:00 na Allianz Arenie.