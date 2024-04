"Zaczął wymiotować". Koszmar gwiazdora na Santiago Bernabeu

Konfrontacja Realu Madryt z Manchesterem City to bez wątpienia starcie najlepszych obecnie drużyn na świecie. Przed rozpoczęciem spotkania nieznaczną przewagę mentalną mogli mieć goście, którzy w półfinale ubiegłorocznej edycji po remisie na Santiago Bernabeu dosłownie rozbili rywala u siebie aż 4:0 i wyeliminowali go z rozgrywek. Nie było zatem wątpliwość, że piłkarze Carlo Ancelottiego pragnęli wziąć rewanż.

Spotkanie nie mogło jednak rozpocząć się dla nich gorzej, gdyż pierwotnie planowany przez Pepa Guardiolę do podstawowego składu Kevin De Bruyne, niespodziewanie usiadł na ławce rezerwowych. Szkoleniowiec wyjaśnił, że powodem takiej decyzji były problemy zdrowotne.

"Fatalnie się czuł - rozpoczął - Miał rozpocząć w podstawowym składzie, ale kiedy przyjechaliśmy na stadion, zaczął wymiotować w szatni. Po chwili podszedł do mnie i powiedział: nie jestem gotowy do gry" - przekazał, cytowany przez Fabrizio Romano.

Nie są to dobre wieści dla Pepa Guardioli, który na początku roku wreszcie doczekał się powrotu Belga na boisko po długiej przerwie. Mając go w składzie, zespół błyskawicznie wyszedł z dołka i zaczął grać na miarę oczekiwań. 32-latek udowodnił świetną formę w sobotnim starciu z Crystal Palace (4:2), w którym zaliczył dublet oraz asystę. Finalnie wcale nie pojawił się we wtorek na murawie, ale po zakończeniu spotkania wymienił się koszulką z Luką Modriciem.

Co za przebieg meczu Real Madryt - Manchester City. To się nie mieści w głowie

Początek tego meczu należał do gości, ponieważ już w 2. minucie gola z rzutu wolnego strzelił Bernardo Silva. Nie minął kwadrans, a było już 2:1. Najpierw do własnej bramki trafił Ruben Dias, a potem bramkę dołożył Rodrygo. Od początku drugiej odsłony do ofensywy ruszyli goście i opłaciło się, gdyż w 66. minucie po bajecznym uderzeniu Łunina pokonał Foden.

Pięć minut później na prowadzenie gości wyprowadził za to Josko Gvardiol, który również fantastycznie huknął zza pola karnego. Dziesięć minut przed końcem wyrównał za to Federico Valverde, kapitalnie finalizując dośrodkowanie Viniciusa Juniora. Przed rewanżem na Etihad Stadium sprawa awansu jest zatem otwarta.