Sceny w Madrycie! Sześć goli i to jakich! Co za spektakl [WIDEO]

Zwrot "przedwczesny finał" często jest nadużywany, ale jak inaczej określić starcie dwóch ostatnich triumfatorów tych rozgrywek i największych faworytów do końcowego triumfu tegorocznej edycji? Los powiązał Real Madryt i Manchester City już na etapie ćwierćfinałów. Historia ich ostatnich konfrontacji jest niezwykle bogata. Dwa lata z rzędu spotykali się w półfinale. Zwycięzca dwumeczu wygrywał wówczas całe rozgrywki.

Obaj trenerzy mieli przed pierwszym spotkaniem na Santiago Bernabeu problemy kadrowe. Carlo Ancelotti na środku obrony postawił na nominalnego środkowego pomocnika - Aureliena Tchouameniego - natomiast jeszcze większy ból głowy miał Pep Guardiola, który nie mógł skorzystać z Edersona, Nathana Ake czy Kyle'a Walkera, a w dodatku w ostatnich godzinach przed pierwszym gwizdkiem stracił Kevina De Bruyne. Belgijski gwiazdor City był przewidywany do gry w podstawowym składzie, ale ostatecznie usiadł na ławce przez problemy żołądkowe.

Piorunujący początek City. Bernardo totalnie zaskoczył bramkarza

Kataloński szkoleniowiec miał swoje problemy personalne, ale nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku starcia w Madrycie. Już w drugiej minucie żółtą kartkę po faulu na Grealishu obejrzał Tchouameni, przez co nie zagra w rewanżu. Aż czterech zawodników Realu było zagrożonych pauzą w przypadku napomnienia. Wydawało się, że miejsce wykonywania rzutu wolnego zmusza jedynie do dośrodkowania, ale Bernardo Silva całkowicie zaskoczył Andrija Łunina, posyłając chytry strzał na bliższy słupek. Ukrainiec był spóźniony i nie zdążył naprawić swojego ustawienia. To bramka, która zdecydowanie obciąża jego konto.

Manchester City miało przewagę. Real wydawał się trochę oszołomiony, ale w 12. minucie gospodarze kilkukrotnie zmieniali stronę podczas rozegrania akcji na połowie rywali. W końcu piłka trafiła do środka pod nogi Camavingi. Francuz nie kalkulował - oddał strzał z dystansu, a piłka odbiła się od kapitana City Rubena Diasa! Totalnie zaskoczony Ortega.

Szczęście uśmiechnęło się do "Królewskich", którzy poszli za ciosem. 120 sekund później byli już na prowadzeniu. Najpierw to jednak City miało swoją szansę, ale podanie "zewniakiem" Grealisha zatrzymał Łunin. Kontrę wyprowadził Vinicius, podając na wolne pole za plecy rywali do Rodrygo. Brazylijczyk nie był na spalonym, albowiem wybiegał z własnej połowy. Wygrał pojedynek biegowy z Akanjim i chytrym strzałem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Pomógł mu w tym jeszcze rykoszet.

Perfekcja Realu. Neutralizacja i szybki atak

Gospodarze mogli rozpocząć swoją grę. To był popis średniego pressingu, dzięki któremu praktycznie nie dopuszczali City do swojego pola karnego. Wyprowadzali też klasyczne dla siebie śmiertelnie groźne kontry. Więcej zadziało się dopiero w 33. minucie. Najpierw jedną z nielicznych akcji kombinacyjnych przeprowadzili gracze Guardioli. Rodri-Kovacić-Grealish, ale strzał tego ostatniego został zablokowany. Momentalnie z kontrą ruszył Real, ale Rodrygo nie znalazł okienka bramki Ortegi. To powinno być lepsze uderzenie. Sam Brazylijczyk o tym wiedział.

W 45. minucie Rodri tylko bezradnie rozłożył ręce, sygnalizując, że nie ma do kogo podać, aby rozegrać kolejną akcję. To symptomatyczna scena, która zobrazowała pierwszą połowę w wykonaniu mistrzów Anglii i aktualnych obrońców tytułu Champions League.

Druga połowa pod znakiem pięknych goli

Pierwszy kwadrans po przerwie wyglądał tak samo. Wskazówki przekazane przez Pepa Guardiolę nie zmieniły obrazu gry. Goście oddawali więcej strzałów, ale były to głównie uderzenia z dystansu. To okazało się jednak dobrą drogą. W 66. minucie Phil Foden odpalił petardę z lewej nogi, zdejmując pajęczynę z okienka bramki Łunina. Cudowne trafienie z 20. metra.

Jak coś zadziałało raz, to warto to powtórzyć... Pięć minut później piłkę przed polem karnym Realu dostał Josko Gvardiol. Stoper z Chorwacji nie namyślał się zbyt długo - mocne uderzenie prawą nogą i nawet wyciągnięty Łunin był bezradny! Guardiola oszalał po strzale Gvardiola. City znów było na prowadzeniu.

"Królewscy" wydawali się coraz słabsi. W drugiej połowie te kontry były już nieliczne, a po dwóch trafieniach gości to podopieczni Carlo Ancelottiego musieli przejąć pałeczkę ataku pozycyjnego. Poszło im całkiem nieźle, bo w 81. minucie znów mieliśmy remis. Vinicius zagrał na drugą stronę pola karnego do Valverde, a środkowy pomocnik uderzył w pierwszym kontakcie z woleja w długi róg. Kolejny gol wyjątkowej urody.

W końcówce i doliczonym czasie gry nie działo się już zbyt wiele, chociaż na brak emocji w tym spotkaniu i tak nie mogliśmy narzekać... Ostatecznie z wynikiem 3:3 obie drużyny będą przygotowywać się do rewanżu na Etihad Stadium, który już za tydzień.