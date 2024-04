Przedziwne nagranie z treningu Bayernu. Kibice nie wytrzymali. Potężna szydera [WIDEO]

Bayern Monachium nie ma ostatnio dobrej passy. Mistrzowie Niemiec przegrali dwa ostatnie mecze w Bundeslidze z Borussią Dortmund i Heidenheim i mają już tylko matematyczne szanse na obronę tytułu. Czarne chmury zebrały się także nad trenerem Thomasem Tuchelem. Choć i tak ma odejść po sezonie, eksperci domagają się jego wcześniejszego zwolnienia. W tej sytuacji nagranie, jakim we wtorek pochwalił się klub, to wręcz proszenie się o słowa szydery.

Bayern zszokował wszystkich. Trenowali w sali jak z Wersalu

Tego wieczora Bayern mierzy się w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Arsenalem. Rozgrywki te są dla klubu ostatnią szansą na uratowanie sezonu. Tymczasem to, co pokazano kibicom, nie wyglądało na poważne podejście do tematu. Zamiast normalnego treningu na profesjonalnym boisku lub sali gimnastycznej, zawodnicy odbyli ćwiczenia wewnątrz hotelu.

Na filmie widzimy, jak piłkarze Bayernu prowadzą rozgrzewkę. Lekko truchtają po dywanie, wykonują ćwiczenia na matach i grają w siatkonogę. Wszystko to odbywa się w przestronnej, pięknej sali z marmurowymi kolumnami, bogatymi zdobieniami i imponującymi żyrandolami. Jak ustalił "Daily Mail", działo się to w sali balowej Marble Ballroom w pięciogwiazdkowym hotelu Landmark w Londynie. Wynajem tej sali to koszt rzędu 3500 funtów za godzinę. Tym bardziej dziwi, że drużyna postanowiła trenować właśnie tam.

Kibice zobaczyli trening Bayernu. Szczęki opadły. "Dlaczego wszyscy się tutaj pocą?"

Kibice najwyraźniej nie byli tym faktem zachwyceni, czego wyraz dali w komentarzach. "Dlaczego wszyscy się tutaj pocą? Nie było boiska sportowego?" - pytał jeden z nich. "Czy w Londynie nie ma hotelu ze strefą fitness?" - wtórował następny. "Kiedy w szkole jest czas egzaminów i musisz skorzystać z sali lekcyjnej, aby nadrobić lekcje wychowania fizycznego" - żartował kolejny. "Wszystko to tylko po to, żeby dać się upokorzyć najlepszej drużynie w Europie" - śmiał się za to fan Arsenalu.

Mecz Arsenal - Bayern rozpocznie się o godz. 21.00. Rewanż odbędzie się 17 kwietnia w Monachium.