Kylian Mbappe już raz dał się poznać jako koszmar FC Barcelony. Trzy lata temu mistrzowie Hiszpanii mierzyli się z PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wówczas francuski napastnik przyćmił samego Lionela Messiego. W pierwszym meczu na Camp Nou skompletował hat-tricka, a jego zespół wygrał 4:1. W rewanżu padł remis 1:1, a Mbappe dołożył czwarte trafienie. Teraz emocje będzie rozpalał jego pojedynek z Robertem Lewandowskim.

Mbappe puścił oczko do Lewandowskiego. "Jestem gotowy"

FC Barcelona i PSG zagrają ze sobą w ćwierćfinale. Pierwsze stracie obędzie się już w środę 10 kwietnia na Parc des Princes. W bojowym nastroju przed meczem jest Kylian Mbappe. 25-latek udzielił krótkiej wypowiedzi francuskiemu TeleFoot. - To moment dla wielkich graczy. Jestem gotowy i jak zawsze nie mam zamiaru się ukrywać - rzucił. Zabrzmiało to trochę jak wyzwanie rzucone w stronę największej gwiazdy FC Barcelony, Roberta Lewandowskiego.

Pytany o wynik, Mbappe był bardziej powściągliwy. - Każdego roku ten okres jest punktem zwrotnym w sezonie. Do końca kwietnia będziemy mieli informację, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć w tej kampanii. Widząc dynamikę, w jakiej znajduje się zespół, jestem pewien, że damy z siebie wszystko. A wynik? Od tego momentu wszystko jest w rękach Boga - dodał.

Barcelona w strachu? Jasna odpowiedź. "Mbappe to świetny zawodnik, ale..."

Obóz FC Barcelony przekonuje jednak, że jest przygotowany na ataki Mbappe. Mówił o tym wiceprezydent klubu Rafa Yuste. - Barcelona może powstrzymać ataki Mbappe i PSG. Mbappe to świetny zawodnik, ale patrzymy nich jako zespół. Nasza obrona straciła bardzo mało bramek w zeszłym sezonie. Musimy podejść do obu meczów bardzo poważnie i zrobić to, co należy - stwierdził.

Lewandowski z kolei z PSG mierzył się jak dotąd pięć razy - dwa w barwach Borussii Dortmund w Lidze Europy i trzy jako napastnik Bayernu w Lidze Mistrzów, w tym raz w wielkim finale w 2020 r. W tych starciach trafił do siatki tylko raz. Na niekorzyść Polaka przemawia także dorobek strzelecki w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Do tej pory ma na koncie trzy gole, podczas gdy Mbappe strzelił ich aż sześć.