Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego przed hitem z PSG. Xavi idzie na całość!

Za kilkadziesiąt godzin FC Barcelona rozegra pierwszy od czterech lat mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Rywalem drużyny Xaviego Hernandeza w dwumeczu jest PSG. Chociaż pierwszy mecz zostanie rozegrany w Paryżu, to Barcelona nie zamierza podchodzić do meczu w sposób kunktatorski. Zdaniem "Sportu" Xavi wystawi ofensywny skład, w którym nie do przecenienia będzie rola Roberta Lewandowskiego.

